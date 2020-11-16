台湾政府发言人为美国牛肉攻防误指冠军牛肉面含瘦肉精风波延烧辞职获准

台湾中华民国元旦起将开放含瘦肉精美猪及30月龄以上美牛。卫福部食药署28日下午公告散装食品标示新制，含牛、猪、鸡的散装食品须标示原产地，以牛肉或牛可食部位為原料的业者须同步标示屠宰国。图為民众在大卖场挑选美国牛肉产品。

台湾莱克多巴胺的攻防失控，行政院发言人丁怡铭日前贸然炮轰台北市政府牛肉面节冠军店家「皇家传承」「使用含瘦肉精牛肉，仍得冠军」，藉以强调蔡英文政府开放美国含莱克多巴胺的猪牛进口对健康无害，不料却导致店家生意大受影响，店家随即出示牛肉「不含莱克多巴胺证明」，舆论大哗。丁怡铭昨晚辞职获准。今起由行政院秘书长李孟谚暂代行政院发言人。

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上周四，台北市长柯文哲出席行政院院会，针对含莱克多巴胺的美牛进口后应如何标示，以利消费者区别，提出四点建议，行政院长苏贞昌指示交由卫生福利部和农业委员会参考处理。不料，行政院发言人丁怡铭却在院会后的记者会上，自行担任「炮手」，主动攻击台北市长柯文哲。

他说，今年台北市政府牛肉面节冠军店家「皇家传承」使用的牛肉就是含有莱克多巴胺的美国牛肉，不但得到冠军，副市长黄珊珊还和业者合影留念，他强调，如果含莱克多巴胺的美国牛肉影响健康，副市长还会和业者合影吗？

由于是行政院正式发布的消息，当天下午起，业者的生意就大受影响，不仅是「皇家传承」，连带曾参加台北市牛肉面节的其他得奖店家，生意都一落千丈。「皇家传承」业者立即找出该店牛肉「不含莱克多巴胺」的证明，也火速召开记者会澄清，并强烈炮轰行政院不该因为政治攻防，把无辜的业者拖下水。

丁怡铭发现搞了乌龙，当天下午立即前往店家登门道歉，并购买一百碗面陪罪，但又被发现，他的购物发票竟然打上了行政院的统一编号，换句话说，为失言道歉的一百碗面竟是要报公帐，由全民买单，风波愈闹愈大。

第二天行政院长苏贞昌带着丁怡铭亲自前往店家道歉，但已经无法收拾，连民进党立委都开始炮轰，要求赶快止血。加上丁怡铭之前在立法院内私下制作文宣，攻击在野党，被质疑违反行政中立，立法院已经要求行政院秘书长李孟谚和丁怡铭前往立法院做专题报告，事件持续扩大，势将延烧到行政院长苏贞昌，丁怡铭终于在昨晚请辞获准。