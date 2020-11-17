回应大陆制定“台独”顽固分子清单 苏贞昌誓言：不屈于威武

香港建制派《大公报》近日消息称，大陆有关方面正在研究制定“台独”顽固分子清单，台湾行政院院长苏贞昌11月17日向媒体回应指，“为这个国家做事、为人民服务是他无上荣耀，会守住这个国家、保护人民，不屈于威武。”

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《大公报》报导称，大陆有关方面正在研究制定“台独”顽固分子清单，对那些有涉“独”谋“独”恶劣言行的顽固分子及其金主等主要支持者采取严厉措施，包括依据《反分裂国家法》及《刑法》《国家安全法》有关“分裂国家罪”等条款绳之以法，最高可判无期徒刑。对此，台湾陆委会星期一已回应指责陆方“煽动两岸对立情绪”，警告只会“适得其反”。

作为被官媒《环球时报》发表社评，直接点名“岛内苏贞昌之流的恶劣‘台独’表现早已世人皆知”的主人公，苏贞昌星期二在接受采访时向媒体表示，“这个国家做事、为人民服务是他无上荣耀，会守住这个国家、保护人民，不屈于威武。” 此外，针对亚太15国刚刚签署了由中国主导的“区域全面经济伙伴协定”（RCEP）的消息，苏贞昌称，“RCEP已经谈10几年，政府跟业者早已超前部署，在各国布局完成，台湾外销的电子产品7成以上免关税，冲击当然会有。”

苏贞昌续指，“但不是那么大，同时能凸显为什么我们正在加强台美经贸关系，事实上台美之间也高达2兆4300多亿元（新台币）的经贸往来，同时美商在台投资超过7000亿元，我们也积极经贸布局走向国际，这才是对台湾最好。”