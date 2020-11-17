张晓明：反中乱港者出局已成法律规范 咒“一国两制已死”将自我打脸

中国国务院港澳办副主任张晓明11月17日以视频形式参加由港府举行的《基本法》颁布30周年法律高峰论坛时表示，全面贯切“一国两制”是香港前景的关键。他称，“一国”是“两制”的基础，要讲香港繁荣稳定，亦要讲国家主权安全及发展，尊重香港高度自治权，都要顾及中央全面管治权。他亦称，香港在崇尚民主、自由、人权等香港的核心价值之前，应该加上“爱国”一词。

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张晓明在讲话中称，人大常委会日前撤销四名民主派议员的决定，是立下“一国两制”下的“政治规矩”，并反驳来自香港及国际方面就这一决定的批评，称“什么最黑暗的一天，一国两制已死啦、法治已死啦，我们已经听得很多，就让这些诅咒成为香港和国际上一些人自我打脸的历史纪录吧”。张晓明还表示，香港舆论过去流传一些说法已久，包括人大释法干预香港高度自治、有筛选就是假普选、国民教育是洗脑等，形容要在思想层面改正过来。

张晓明称，《港区国安法》生效后的香港，是“由乱而治的新局面”，人大常委会早前取消4名反对派立法会议员的资格，是为重要举措。他强调，全面贯彻落实“一国两制”方针，是“一国两制”行稳致远的不二法门。他称，中央主权是高度自治权的前提，香港发展愈来愈离不开、得益于内地，在谈香港“民主、人权、自由”等核心价值前，应先加上“爱国”一词。张晓明批评，以要求人大收回8.31决定为目的的2014年非法占中、2019年的修例风波，都是一些“以毫无底线形式与中央搞对抗的活动，对'一国两制'构成伤害，社会付出严重代价”。

张晓明称，香港政府、传媒、社会各界对于重要问题的研究、理论产出都需要“拨乱反正”。他表示，《基本法》是一条“活的法律”，实践过程中会不断遇到新的情况，通过解释《基本法》可放大法律的适应性，这与完善《基本法》息息相关。他亦指，很高兴看到港府正致力完善公务员宣誓制度、国民教育制度、立法会议员资格审查制度等工作，未来司法也要迎来一场改革。

讲话中，张晓明点名称赞终审法院前常任法官烈显伦较早前呼吁香港司法“是时候紧急改革了”，认为社会应有更多这类“理性声音”，值得全社会特别是司法法律界重视，声称“这不影响司法独立”。此前，张晓明等11名中港官员因参与破坏香港自治，在今年8月遭到了美国政府的首批涉港制裁。