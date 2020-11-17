林郑：人大授权DQ民主派有理有据 不容外国抹黑诋毁

香港特首林郑月娥11月17日在出席《基本法》颁布30周年法律高峰论坛上表示，人大常委会有权解决宪制问题，近月出现了两个宪制问题，包括立法会选举押后而出现真空期问题，以及4名早前被选举主任裁定不拥护《基本法》，不效忠中华人民共和国香港特别行政区立法会议员延任资格的问题。她表示，曾两次请求中央提请人大从宪制层面解决问题，作法符合宪法和《基本法》规定，“有理有据，外国政府或政治组织抹黑、诋毁”。

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林郑月娥称，要认识宪法，人大常委会有权决定特区的设立及其制度，有监督宪法实施的权力，今年定立《港区国安法》便是履行职责。她还引述已故中共领导人邓小平的讲话，中央在“一国两制”下治港方针始终如一、从未动摇“切不要以为香港事情全由香港人来管，中央一点都不管就万事大吉，这种想法不实际”。她续称，“如果中央把什么权力都放弃，就可能出现一些混乱，损害香港的利益，所以保持中央的某些权力，对香港有利无害。”

林郑月娥在讲话中，还引述了邓小平另一段有关“爱国者”定义的讲话称，“港人治港有界线和标准，就是必须以爱国者为主体的港人来治理香港，爱国者的标准是尊重自己的民族，诚心诚意拥护祖国，不损害香港的繁荣和稳定。”对此，英国末代港督彭定康日前在与壹传媒创办人黎智英参加对话时提出，“中共官员常说‘爱国，就必要爱党’，在神学中我们在过去称这为‘同质说’。即两者同为一体，你必须要达到兼爱。”

他表示，“我认为大多数港人都难以接受这种思想，的确大部分是因为他们是华人，但他们是有公民意识和正派的华裔，正如台湾人一样。”此外，林郑月娥在讲话中还提到，11月11日的人大决定定下议员资格和违反誓言后承担法律责任，定下明确规定和标准。她认为，只要认真学习以上两段说话，近日任意批评人大常委会决定的理据，都会不攻自破。

林郑月娥称，今次论坛主题是“追本溯源”，有重大历史意义、非常贴近时事，她另加下一句是“毋忘初心”，要认识《基本法》，必须回到“一国两制”初心。她说，“是维护国家主权，保护香港繁荣稳定，香港市民生活方式不改变”，并强调“港独主张不能容忍”。