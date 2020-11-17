蔡英文谈RCEP影响：政府已超前部署做好调适

针对亚太15国日前签署全球规模最大的区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）的消息，台湾总统蔡英文11月17日评价指，台湾不能像过去一样，把所有鸡蛋放在同个篮子，所以一直多方尝试，开拓更多机会。她说，“台湾的产品长期都在RCEP成员国的市场中面对竞争，政府早就超前部署，做好调适。”

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RCEP成员国包括东盟10国与中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰。RCEP是全球最大的自贸协定，15个成员国总人口、经济体量、贸易总额均占全球总量约30%。该协定由东盟10国发起，邀请中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰、印度六个对话伙伴国参加，谈判于2012年11月正式启动，旨在通过削减关税及非关税壁垒，建立一个16国统一市场的自由贸易协定。

蔡英文星期二通过脸书表示，“关于RCEP议题，负责任的执政者，必须告诉人民国际经贸局势的发展，为台湾做出正确的布局。台湾不能像过去一样，把所有的鸡蛋都放在同个篮子里，所以一直多方尝试，为台湾开拓更多机会”。她说，“回顾过去，当在野党自诩两岸关系最好的时候，台湾并没有因此等到北京的善意，在RCEP的参与上得到进展，台湾经济却因为过度依赖单一市场而走入困境”。她表示，“面对中国无理打压台湾的国际参与，因应的方式不是屈从，更不是接受无理的条件，而是持续壮大自己，寻找突破之道。”

蔡英文说，“台湾的产品长期也都在RCEP成员国的市场中面对竞争。不论是政府还是业者，政府早就已经超前部署，做好了调适：第一，台湾对RCEP成员国的出口，本来就有超过70%是零关税。第二，部分可能受到关税影响的产业，如：机械、塑化、钢铁、纺织等产业，中国的多数产品对日韩是排除降税、或采10年以上逐步调降，短期内影响有限。第三，政府透过新南向政策，协助产业积极布局东协国家，加上产业竞争力的提升，台湾产品在主要东盟国家的进口占有率，正逐步成长”。她续指，台当局也积极争取各项国际经贸合作，开始推动有系统的国家经济转型升级，让台湾从依赖转为在世界上不可或缺的角色。

此外，蔡英文当天还出席了台北市美国商会2020年度会员大会。她在致词时表示，期盼签署双边贸易协定，进一步发挥台美产业互补性，创造更多商机，让台美经济伙伴关係更上层楼。蔡英文指，台方正全力筹划“台美经济繁荣伙伴对话”，希望借由这个新平台，可以在供应链重组、技术、基础设施和能源等领域获得更多合作的机会。她说，签署台美双边贸易协定才能更加巩固双方关系，进一步发挥台美产业的互补性，创造更多商机，让彼此互蒙其利。