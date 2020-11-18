台湾战机花莲坠海F-16全面停飞蔡英文要求彻查事故原因

台湾空军司令部17日表示，花莲基地一架F-16A单座战机（机号6672），晚间6时5分由飞行官蒋正志上校驾机起飞执行例行性任务，不久后於机场东北面海域光点消失，现正全力搜救中。图为航空迷17日下午拍下该战机起飞画面。

台湾空军一架F-16战机昨天(17日)傍晚6时05分从花莲基地起飞，6时07分，雷达光点消失在花莲机场东北方外海9海里海域，研判坠海失踪，军方连夜紧急展开搜索，到现在还没有任何发现。台湾总统蔡英文今天说，不放弃任何机会，全力救援是最优先任务；她并透露，空军已将F-16全面停飞进行检查，她要求彻查事故原因，该负责就负责、该检讨就检讨。

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空军第五战术混合联队表示，事发后一起实施夜间训练的另外两架F-16战机立即在失踪海域配合协助搜索；国防部则派出黑鹰搜救机从松山机场起飞，海军S-70C反潜机从花莲起飞展开搜救；海巡署也加派舰艇赶到现场，今天早上共有十几艘舰艇，在失事海域分成八个区块展开搜索。

空军证实，机上飞行员是26作战队长蒋正志上校， 44岁，家里有妻子与母亲，没有子女。

台湾是在1992年向美国采购150架F-16战机，1997年第一批运抵台湾，已经在台湾空军服役超过20年，到目前为止，共有7架F-16失事。

据了解，这架失事的战机，从起飞到坠海的两分钟内，没有任何异常迹象，飞行员也没有任何呼叫。

曾任空军官校校长的张延廷表示，上校飞行员蒋正志飞行经验丰富，身体状况好，「飞行问题不大」，另外花莲昨天的天气状况很好，环境因素导致失事的可能性低，因此他判断「机械的因素很高」。

不过，飞Ｆ-16多年的退役飞官王永贤认为，中华民国军机妥善率高，因机械故障失事的比率其实很低，Ｆ-16来台二十多年失事七架，与美军相较，「失事率也不高」。

花莲地区今天天气晴朗，搜救工作持续进行，但花莲外海的海底地形陡峭，有很深的海沟，打捞并不容易。

去年6月4日，花莲基地一架F-16单座战机在北部基隆港模拟共机低空掠过执行轰炸时，因来不及拉高，撞上附近的五分山顶，飞行员吴彦霆殉职。