“快必”街头骂警控方要求指定国安法官审理以言入罪案

在国安法下，“快必”谭得志（手持红气球）可能是第一宗触犯以言入罪的案件。

人民力量副主席谭得志（快必）早前街站派发及发表“光复香港 时代革命”、“黑警死全家”等口号，被控发表煽动文字等共14罪，案件17日首次在区域法院提讯。控方要求案件转交国安法指定法官审理，以决定谭的行为是否涉及危害国家安全，辩方则反对，称本案不涉及国安法控罪。区院首席法官高劲修下令双方递交进一步陈辞，押后至12月2日处理申请。

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现年48岁的被告谭得志被控14项控罪，包括7项发表煽动文字罪、1项串谋发表煽动文字罪，其余为在公众作出扰乱秩序的行为、煽惑他人参与未经批准集结等；当中并没有涉及港区国安法的控罪。

律政司高级助理刑事检控专员周天行称，根据现有证据和事实，相信此案会是一宗牵涉国安法的案件，而要决定被告是否干犯国安法，须由国安法的指定法官处理，遂引用《港区国安法》第44条，申请由指定法官处理本案。

代表谭得志的资深大律师戴启思反驳称，被告所涉控罪不是国安法的罪行，再者国安法指定法官只限于审理国安法列明的罪行，不能应用到其他案件。

控方又提出，要决定本案是否需要由国安法指定法官处理，都应先交由指定法官审议。法官高劲修认为若交由指定法官作此决定，就等于批准控方申请，下令控辩双方先递交进一步陈辞，下次提讯时再处理争议。另谭得志续被拒保释，继续还押。

谭得志今年7月被捕，被控于今年1月煽惑他人参与未经批准集结等罪，至9月底再遭警方国安处拘捕，被加控发表煽动文字、在公众地方作出扰乱秩序的行为等罪，当时处理案件的主管为警方国家安全处高级督察梁凯期，案件在粉岭裁判法院提讯后，谭自此不准保释，一直还押至今。案件本月初提讯时，控方再加控他一项串谋发表煽动文字罪，令控罪增至14项。

香港实施国安法之后，为了防止出现所谓“警察抓人法官放人”，保证审理国安法案件的法官“深谙国情”，遂出现了所谓指定法官审理指定案件的法治社会罕见安排，特首林郑月娥已指定6名现任裁判官为“指定法官”，负责处理危害国家安全犯罪案件，但政府并无公布6名裁判官名单。