有了国安法意犹未足人大紧盯香港尽快23条立法

人大常委代表香港立下国安法生效半年未够，已经嚷着要香港加紧就基本法23条立法，人大法工委副主任张勇17日表示，香港本来在国安方面有法律制度空白，国安法制定只是香港维护国家安全的起步，强调全国人大常委会已对港提出要求，要尽快完成本地立法，并让原有法律有效激活。

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基本法23条性质与大陆的颠覆国家政权罪大抵雷同，董建华在2003年曾企图硬上弓推出立法，但因有50万人上上街示威而作罢。然而经过2014年的雨伞运动和去年的反修例运动，特区政府对超过百万人上街，已是麻木而无动于衷。

张勇是在特区政府主办的基本法颁布三十周年法律高峰论坛上，发表上述的讲话。活动以网上直播形式举行，17日下午就有关国安法、人大释法等不同议题开座谈会。

张勇在短片中表示，维护国家安全是中央事权，责任不是地方政府能够承受之重。他指，各地维护国家安全的标准相同，维护国安的工作要防患未然，动态评估风险，及时化解。

张勇指，港区国安法保留了不少保障人权的规定等，强调重点只是针对少数犯罪分子，保障大多数人的生活。他表示，国安法制定只是香港维护国家安全的起步，法律的生命及权威在于实施。他认为，本地立法应尽早完成。

人民大学教授韩大元指，国家认同应成为价值共识，缺乏这价值共识的社会无法尊重法治，建议港府以宪法为基础做好国安法教育，强化国家意识。

韩大元指，基本法23条规定了香港在维护国家安全的义务，要坚持爱国者治港的宪法及基本法的原则。他指，特区要厘清维护国安的宪制责任，无论特区有多高度的自治权，任何时候都不可以挑战、违反一国的根本性宪法前题。

他指，从内心真诚认同一国，明确公民对国家归属，在任何法治社会应该是常识，但在香港变成某些人争议的话题，亦导致年青人在国民身份认同的混乱。韩相信，未来基本法的实施如果无法取得此共识，难以推展“一国两制”伟大实践。他强调，国家认同应成为大家的价值共识、共同生活方式。

韩大元认为，缺乏这种价值共识的社会，无法尊重法治。韩大元建议港府以宪法为基础，做好国安法教育，强化国家意识。

至于有关人大释法的座谈会，北京大学法学院教授王磊在会上指，全国人大常委会释法的权力与香港法院是授权与被授权的关系，全国人大常委会的解释代表中央的国家意识，而香港法院则属地方法院。他指，两者的解释存在区别，香港法院对基本法解释通常基于具体个案，做法被动；人大常委会对基本法的解释可跟个案有关，但解释内容可以抽象，对未来具有适用性。

王磊指，宣誓是基本法对公职人员的要求，而拥护基本法实际包含对国家及对特区的法律承诺，不能简单地看，因为是对一国及对特区的承诺。他指，梁游案中两人在首次宣誓时失去资格已成事实，不可能重新再来。至于当时事件是否只属立法会内部事务，他认为不是，因为宣誓是明确法定要求，亦不属议员的言论免责权。

基本法委员陈弘毅则表示，香港司法独立的传统非常稳固，法官独立判决案件不受影响，即使人大亦不可以释法推翻终审法院的判决。他提到，在2016年的梁游案中，当时立法会主席梁君彦因为法律不清晰，原本在资深大律师的法律意见下，打算让梁游再宣誓，但一旦成功，人大亦无法推翻，所以当时人大才迫不得已决定释法。

中联办法律部前部长王振民、深圳大学港澳基本法研究中心主任院邹平学教授均有出席论坛，并就各议题发言。