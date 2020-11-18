泼漆案3嫌犯各判3至4月刑期 受害者林荣基：代价太小

香港原铜锣湾书店店主林荣基今年4月在台北遭不明人士泼漆，台北地方法院11月18日依伤害罪各判3名嫌犯3至4月徒刑，均得易科罚金， 即以金钱代替被告被判处的有期徒刑。对此，林荣基认为，对嫌犯来说代价太小，“他们可以一犯再犯”。

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据悉，林荣基4月21日上午在台北市中山北路一段的咖啡店用餐时，突遭泼漆。当地警方随后陆续在高雄将涉案的主嫌郑启龙及曾士晟、曾士峰兄弟缉拿归案。据中央社报导，台北地方法院星期三则依伤害罪，判郑启龙4个月徒刑，曾士晟、曾士峰各3个月徒刑，均得易科罚金，本案仍可上诉。

林荣基在判决出炉后向记者表示，对郑男及曾姓兄弟来说，被判刑3至4个月，“跟放假一样”，而且对嫌犯们而言，这也是可以预知的后果。林荣基提到，在他遭遇泼漆后，香港反修例抗争者义务律师黄国桐在台开设的“保护伞”餐厅，10月间也遭泼秽物，而这些嫌犯可能都有“中资、红资或共产党”提供资金支援犯行。

林荣基指出，台湾法律对相关行为的吓阻作用不大，“对他们（指嫌犯）来说代价太小，这个判刑无用，他们可以一犯再犯，往后还会再发生”。