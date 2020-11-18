警察围捕民主派停不了朱凯迪陈志全许智峰清晨被捕

警方针对民主派议员的大围捕几乎已是无日无之而刹停不了，三名民主派议员朱凯迪、陈志全和许智峰18日清晨分别在他们位于港岛和新界的寓所遭警察上门逮捕。最新消息显示，警方是以三人在今年5至6月期间，涉嫌与立法会会议厅及会议室泼臭水阻止国歌法三读的事件有关，遂以违反《立法会﹝权力及特权﹞条例》中的藐视罪及《侵害人身罪条例》为理由拘捕3人

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今日清晨6时许，警方一批探员到达前立法会议员朱凯廸在八乡锦上路元岗新村的寓所，进入屋内调查及拘捕朱凯廸。朱的团队随即于朱凯廸的fb发帖，指朱凯廸今晨6时40分已被警方上门拘捕，怀疑与早前立法会国歌法三读期间的“立法会泼臭水”事件有关，一批探员随即把朱带离住所押返八乡警署调查。另一队探员在早上6时50分，前往陈志全住所，他亦涉嫌臭水事件被拘捕带走调查。同时另一队探员则到许志峯住所，将许拘捕带往西区警署。

差不多同一时间，民主党发文证实，民主党前立法会议员许智峯被警方上门拘捕，警方指许分别涉嫌于5月28日及6月4日于立法会会议厅及会议室内将带有臭味的液体泼向地下，以违反立法会权力及特权条例第17C条《藐视罪》及《侵害人身罪》拘捕他。在被捕过程中，警方续指许智峯于立法会会议室内在国歌法三读期间，将带有臭味的液体泼向地下，指其行为引起骚乱，令到会议中断或有可能中断，又指令到立法会主席梁君彦烦躁不安，精神受挫，所以违法。据知，许智峯现被送往西区警署接受调查。

前立法会议员陈志全亦于其fb发文证实被捕，“慢必陈志全约6:50am被警察上门拘捕，因6月4日立法会臭水事件，现在去北角差馆。”

警方表示，分别于今年5月28日上午、6月4日上午及下午接获立法会秘书处报案，指有人于上述时段举行的立法会会议期间，向主席台方向掉下或泼出恶臭的液体，导致会议中断。于5月28日的事件中亦有两名人士报称不适。港岛总区公众活动调查组经深入调查及谘询律政司意见后，今日（11月18日）采取行动，拘捕三名本地男子，年龄介乎38岁至48岁，涉嫌违反香港法例第382章《立法会﹝权力及特权﹞条例》中的“藐视罪”及香港法例第212章《侵害人身罪条例》中的“意图使他人受损害、精神受创或恼怒而施用或企图施用有害物品”罪。3名被捕男子现正被扣留调查。

根据苹果日报报道，今年5月28日立法会继续进行二读辩论国歌条例草案，会议期间民主党许智峯曾冲向主席台掉腐烂植物抗议，他此举以行动抗议一国两制，制度和文明都已腐烂。立法会保安立即在议事厅喷洒空气清新剂，试图中和臭味，随即有消防员和警员进入议事厅内调查。建制派立法会议员陈凯欣报称闻到臭味后不适，又声称曾多次呕吐，眼部及皮肤亦不适，要送院检查。

至今年6月4日立法会续审议国歌法，当天下午近1时，朱凯廸及陈志全曾走向主席台抗议，其间有臭味的液体在会议厅中溅出，代主席李慧琼指陈志全及朱凯廸因行为不检点被赶离场，是当日首两名被赶议员。民建联黄定光在会议厅外展示他在会上拍得的照片，他怀疑陈志全掟的液体为屎(水)，又质疑地上所见的白色物体为虫。黄与党友周浩鼎表示，有关液体不知会否具危险性，认为今次必须报警处理，其后警察进入立法会视察并搜证。

特区政府早前借词武汉肺炎疫情，押后立法会换届选举一年，全国人大委员会亦破天荒决定现届立法会继续履行职务不少于1年。但此举被指是滥权及破坏民主立法会选举制度，引来各界炮轰，质疑形同僭建不合法的立法会，朱凯廸和另一名议员陈志全于9月28日表明不延任，两人的任期至9月30日结束。其后由于DQ四名立法会议员一事，民主派立法会议员总辞，其中许智峯的辞职已经生效，换言之朱、陈、许三名被捕人现时都不是立法会议员。

其实在今日拘人事件之前，警方已曾拘捕不同立法会议员，被质疑是白色恐怖及打压民主派立法会议员及阻止他们监察政府。其中朱凯廸、许智峯、尹兆坚、黄碧云等8名泛民立法会议员、前议员及助理，分别于本月1日及2日被捕，警方指他们于今年5月8日在立法会内务委员会会议中妨碍立会人员执行职务，涉嫌违反《立法会（权力及特权）条例》，案件本月6日已于西九龙法院提讯，法官把案件押后至明年2月11日再讯，各被告准以现金1000港元保释。