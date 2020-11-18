警察圍捕民主派停不了朱凱迪陳志全許智峰清晨被捕

警方針對民主派議員的大圍捕幾乎已是無日無之而剎停不了，三名民主派議員朱凱迪、陳志全和許智峰18日清晨分別在他們位於港島和新界的寓所遭警察上門逮捕。最新消息顯示，警方是以三人在今年5至6月期間，涉嫌與立法會會議廳及會議室潑臭水阻止國歌法三讀的事件有關，遂以違反《立法會﹝權力及特權﹞條例》中的藐視罪及《侵害人身罪條例》為理由拘捕3人

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今日清晨6時許，警方一批探員到達前立法會議員朱凱廸在八鄉錦上路元崗新村的寓所，進入屋內調查及拘捕朱凱廸。朱的團隊隨即於朱凱廸的fb發帖，指朱凱廸今晨6時40分已被警方上門拘捕，懷疑與早前立法會國歌法三讀期間的“立法會潑臭水”事件有關，一批探員隨即把朱帶離住所押返八鄉警署調查。另一隊探員在早上6時50分，前往陳志全住所，他亦涉嫌臭水事件被拘捕帶走調查。同時另一隊探員則到許志峯住所，將許拘捕帶往西區警署。

差不多同一時間，民主黨發文證實，民主黨前立法會議員許智峯被警方上門拘捕，警方指許分別涉嫌於5月28日及6月4日於立法會會議廳及會議室內將帶有臭味的液體潑向地下，以違反立法會權力及特權條例第17C條《藐視罪》及《侵害人身罪》拘捕他。在被捕過程中，警方續指許智峯於立法會會議室內在國歌法三讀期間，將帶有臭味的液體潑向地下，指其行為引起騷亂，令到會議中斷或有可能中斷，又指令到立法會主席梁君彥煩躁不安，精神受挫，所以違法。據知，許智峯現被送往西區警署接受調查。

前立法會議員陳志全亦於其fb發文證實被捕，“慢必陳志全約6:50am被警察上門拘捕，因6月4日立法會臭水事件，現在去北角差館。”

警方表示，分別於今年5月28日上午、6月4日上午及下午接獲立法會秘書處報案，指有人於上述時段舉行的立法會會議期間，向主席台方向掉下或潑出惡臭的液體，導致會議中斷。於5月28日的事件中亦有兩名人士報稱不適。港島總區公眾活動調查組經深入調查及諮詢律政司意見後，今日（11月18日）採取行動，拘捕三名本地男子，年齡介乎38歲至48歲，涉嫌違反香港法例第382章《立法會﹝權力及特權﹞條例》中的“藐視罪”及香港法例第212章《侵害人身罪條例》中的“意圖使他人受損害、精神受創或惱怒而施用或企圖施用有害物品”罪。3名被捕男子現正被扣留調查。

根據蘋果日報報道，今年5月28日立法會繼續進行二讀辯論國歌條例草案，會議期間民主黨許智峯曾衝向主席台掉腐爛植物抗議，他此舉以行動抗議一國兩制，制度和文明都已腐爛。立法會保安立即在議事廳噴灑空氣清新劑，試圖中和臭味，隨即有消防員和警員進入議事廳內調查。建制派立法會議員陳凱欣報稱聞到臭味後不適，又聲稱曾多次嘔吐，眼部及皮膚亦不適，要送院檢查。

至今年6月4日立法會續審議國歌法，當天下午近1時，朱凱廸及陳志全曾走向主席台抗議，其間有臭味的液體在會議廳中濺出，代主席李慧瓊指陳志全及朱凱廸因行為不檢點被趕離場，是當日首兩名被趕議員。民建聯黃定光在會議廳外展示他在會上拍得的照片，他懷疑陳志全掟的液體為屎(水)，又質疑地上所見的白色物體為蟲。黃與黨友周浩鼎表示，有關液體不知會否具危險性，認為今次必須報警處理，其後警察進入立法會視察並搜證。

特區政府早前借詞武漢肺炎疫情，押後立法會換屆選舉一年，全國人大委員會亦破天荒決定現屆立法會繼續履行職務不少於1年。但此舉被指是濫權及破壞民主立法會選舉制度，引來各界炮轟，質疑形同僭建不合法的立法會，朱凱廸和另一名議員陳志全於9月28日表明不延任，兩人的任期至9月30日結束。其後由於DQ四名立法會議員一事，民主派立法會議員總辭，其中許智峯的辭職已經生效，換言之朱、陳、許三名被捕人現時都不是立法會議員。

其實在今日拘人事件之前，警方已曾拘捕不同立法會議員，被質疑是白色恐怖及打壓民主派立法會議員及阻止他們監察政府。其中朱凱廸、許智峯、尹兆堅、黃碧雲等8名泛民立法會議員、前議員及助理，分別於本月1日及2日被捕，警方指他們於今年5月8日在立法會內務委員會會議中妨礙立會人員執行職務，涉嫌違反《立法會（權力及特權）條例》，案件本月6日已於西九龍法院提訊，法官把案件押後至明年2月11日再訊，各被告准以現金1000港元保釋。