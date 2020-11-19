五眼联盟：敦促中国履行自身国际承诺及对港人责任

美国、英国、加拿大、新西兰和澳大利亚政府11月18日就香港问题发表联合声明表示，对中国采用新的规则来取消香港民选议员资格事件的严重关切。他们敦促作为国际社会重要一员的中国履行自身的国际承诺以及对香港人民的责任，要求中方应立即恢复这些立法会议员的议席。

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此前，中国人大常委会11月11日审议了《国务院关于提请就香港特别行政区立法会议员资格问题作出决定的议案》，随后四名香港立法会民主派议员的资格被取消。对此，香港立法会全体民主派议员集体辞职，以示抗议。美英加新澳五国外长星期三发表联合声明对这一涉及香港自治的最新事件作出了回应。声明写道，“我们，澳大利亚、加拿大、新西兰和英国的外长，以及美国国务卿，重申我们对中国实施新规则，取消香港民选议员资格地严重关切。继实施《国家安全法》和推迟9月的立法会选举之后，这一决定进一步损害了香港的高度自治和权利与自由。”

五国外长表示，“中国的行动明显违反了在联合国注册的具有法律约束力的《中英联合声明》所规定的国际义务。它既违反了中国关于香港享有'高度自治'的承诺，也违反了言论自由的权利。”他们指，“在9月的立法会选举被押后、多名民选议员被起诉，以及香港充满活力的媒体自由被削弱后，取消立法会议员资格的规定似乎是压制所有批评声音的联合行动的一部分。”声明提出，“我们呼吁中国停止损害港人根据《联合声明》和《基本法》选出民选代表的权利。为了香港的稳定和繁荣，中国和香港当局必须尊重香港人表达合理关切和意见的渠道。”

五国外长指出，“作为国际社会的重要一员，我们期望中国能够履行其国际承诺和对香港人的责任。我们敦促中国中央当局重新考虑对香港民选立法机构的行动，并立即恢复立法会议员的职务。”在这一声明发布的当天，美国国务卿蓬佩奥通过推特表示，“我们与英国、澳大利亚、新西兰和加拿大一起，指出中国取消香港民选议员的资格，这明显违反了其国际义务。我们敦促中国履行自身承诺和对香港人的责任。”

英国外交大臣拉布也写道，“英国和澳加新美清楚地表明，中国取消香港民选议员资格的行动严重违反了在联合国注册的联合声明。中国骚扰、扼杀和取消合法反对派资格的运动必须停止。”加拿大外长商鹏飞表示，“我们与主要盟友一起，呼吁中国停止破坏香港人根据《联合声明》和《基本法》选举代表的权利。”新西兰外长纳纳亚·马胡塔指出，“新西兰联同其紧密的伙伴澳洲、加拿大、英国和美国就香港的情况发表联合声明，并强调我们对香港最近发生的事件的关注。”