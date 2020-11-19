台湾记协：中天享有言论自由 但应负起内控机制

台湾国家通讯传播委员会（NCC）11月18日驳回中天新闻台执照换发申请。此前，围绕该事件的讨论在岛内已引发巨大争议。针对此次NCC驳回中天换照的要求，非政府组织、台湾新闻记者协会19日发出4点声明，并指，中天作为卫星广播电视媒体虽享有言论自由，但应负起内部控管机制，制播新闻也应建立自律规范机制。

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NCC星期三以中天新闻台多次违规、内控与自律机制失灵等理由，驳回中天新闻台执照换发申请。据悉，这是NCC成立以来首次不准新闻台换照。中天随后发表声明指，昨天是台湾解严30多年来新闻与言论自由最黑暗的一天，NCC已达成总统府和行政院高层交办的政治任务，中天一定会提出法律救济程序，奋战到底。同样就这一事件，台湾新闻记者协会周四表示，“中天案突显卫星广播电视媒体虽有享有宪法赋予的言论自由，但享有国家特许的卫星广播讯号及频道等资源，所以应负起卫广法的内部控管机制及制播新闻应建立自律规范机制，尤其媒体资方应避免非专业干预以维护媒体新闻专业自主及自律。”

台记协在脸书上发表的声明续称，“2. 中天社方已表达将透过司法维护频道上架权益。但无论新闻频道下架与否，呼吁此次在换照案引发最大社会争议的资方，应提供不低于劳基法规定的员工权益保障，对仍有意从事新闻工作的中天新闻台员工，提供与其志趣相符的工作选择，并注意符合劳基法的调动5原则。未来，更应具体承诺尊重及促进员工新闻工作及媒体运作专业自主权。”声明称，“3. 基于数位环境建构资源有限，尊重政府分配频宽资源的法定审核权限，但相对呼吁NCC及相关审议委员能更善尽换照否决案的社会说明责任，并强化自身公信力与多元性，以避免族群对立，争取社会公评理解及减少争议。”

台记协指，“4. 中天新闻台事件，再度凸显台湾公共媒体新闻服务的欠缺。记协乐见‘公广新闻台’的倡议，但也呼吁公广集团盘点资源分配，以期做好经营新闻台的人力及资源整合。回应社会对优质新闻服务的需求。”声明表示，“记协对任何媒体遭官方审议否决的案例都不乐见也感遗憾，长期希望政府及各政党能更致力于减少政治介入或影响新闻媒体运作的可能性，与业界学界更多沟通研商，不断精进数位媒体资源分配及专业运作的法治制度及标准，力求兼顾新闻媒体专业自主发展及社会优质阅听维护。”