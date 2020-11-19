赵立坚：“五眼联盟”小心他们的眼睛被戳瞎

美国、澳大利亚、加拿大、新西兰和英国11月18日就香港问题发表联合声明，提出对中国当局采用新的规则来取消香港民选议员资格的严重关切。中国外交部发言人赵立坚在19日的例行记者会上回应称，“中国人从来不惹事，也从来不怕事。不管他们长‘五只眼’还是‘十只眼’，只要胆敢损害中国的主权、安全、发展利益，小心他们的眼睛被戳瞎！”

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五国外长表示，“中国的行动明显违反了在联合国注册的具有法律约束力的《中英联合声明》所规定的国际义务。它既违反了中国关于香港享有'高度自治'的承诺，也违反了言论自由的权利。” 声明提出，“我们呼吁中国停止损害港人根据《联合声明》和《基本法》选出民选代表的权利。为了香港的稳定和繁荣，中国和香港当局必须尊重香港人表达合理关切和意见的渠道。” 五国外长强调，“作为国际社会的主要成员，我们期望中国能够履行其国际承诺和对香港人的责任。我们敦促中国中央当局重新考虑对香港民选立法机构的行动，并立即恢复立法会议员的职务。”

对此，赵立坚星期四回应记者提问说，“中国人从来不惹事，也从来不怕事。不管他们长‘五只眼’还是‘十只眼’，只要胆敢损害中国的主权、安全、发展利益，小心他们的眼睛被戳瞎！”他说，“我们对有关国家公然违反国际法和国际关系基本准则，对属于中国内政的香港事务说三道四、指手画脚，表示强烈不满和坚决反对。”赵立坚称，“英文有句谚语，叫‘布丁好不好，吃了才知道’。中国也有句类似的话，叫‘鞋子合不合脚，自己穿了才知道’。香港国安法实施以来，香港没有再发生所谓的‘美丽风景线’，这还不能说明问题吗？”

赵立坚称，“公职人员必须拥护本国宪制性法律、效忠祖国，这在世界各国都是基本的政治伦理吧？香港特区是中国不可分离的部分，包括香港同胞在内的全体中国人民绝不允许宣扬或支持‘港独’主张、拒绝承认国家对香港拥有并行使主权、寻求外国或者境外势力干预香港事务、危害国家安全的人来管理治理香港。爱国爱港者治港，反中乱港者出局，这是天经地义的事。”

赵立坚说，“香港回归以来，中国政府依照宪法和基本法管治香港，香港居民享有的各项权利和自由依法得到充分保障，这是不可否认的事实。有关国家应该正视香港已回归中国的现实，摒弃双重标准，切实尊重中国主权，立即停止以任何形式干预香港事务、干涉中国内政。任何对华施压，损害中国主权、安全、发展利益的图谋都不会得逞。”

此前，作为《中英联合声明》的另一缔约国，英国外交大臣拉布通过推特表示，“英国和澳加新美清楚地表明，中国取消香港民选议员资格的行动严重违反了在联合国注册的联合声明。中国骚扰、扼杀和取消合法反对派资格的运动必须停止。”