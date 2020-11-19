逾百毕业生校内游行声援抗争者 中大报警国安处调查

香港中文大学11月19日举行毕业典礼，校方此前以疫情为由改为网上进行。但当天仍有逾百名中大学生自发回校举行毕业游行，声援为抗争运动付出的抗争者。期间有毕业生、市民等手持“光复香港 时代革命”标语，沿途高呼各类口号，又在原定举行毕业礼地点合唱《愿荣光归香港》。校方随后发声明加以强烈谴责，并称将游行集会情况即时通报警方。港警指，警务处国安处就中大校园涉嫌违法活动展开调查。

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据立场新闻报导，上百名穿上毕业礼服的中大学生、市民等，当地时间约中午12时30分开始，由中大民主女神像旁边空地出发，途径曾在去年反修例运动中爆发激烈冲突的“二桥”，约一小时后，于百万大道结束。中大保安人员沿途在旁监察，以摄录机拍下参加者样貌，并不停开扩音器，警告游行有可能达反防疫规例和公安条例，要求在场人士散去。

游行结束后，中大发声明强烈谴责，指今日 12 时许起逾百人擅自在校内集会游行，涉嫌违反限聚令及《公安条例》，部分人展示“港独”横额及旗帜、高叫“港独”及“颠覆国家政权”口号，大学今早已经报警，并将相关游行及集会情况即时通报警方。中大称，示威者在校园聚集游行，途中不时走出马路，严重阻塞校内交通，沿途以喷漆涂鸦，并于校园内悬挂标语，破坏学校公物，危及途人安全。

校方称，毕业典礼绝对不是作政治表态及发放政治信息的场合，对所有不尊重场合、不顾其他毕业生及其亲友感受的不负责任行为，甚至触犯国家安全的行为，大学均深表遗憾并予以强烈谴责。任何学生或职员作出有损大学声誉的行为，大学必定按纪律程序严正处理。随后，香港警方表示，就有人在中大校园内聚集，期间展示“港独”横额和旗帜、叫喊“港独”口号，涉嫌干犯《香港国安法》，更有部分人沿途以喷漆作刑事毁坏。校方已就事件报警。港警称，警务处国安处已接手处理，并展开调查。