香港：三名被捕前立法会议员获准保释

香港西九龙裁判法院周四庭审接受了辩方提出的，把特区立法会前议员许志峰ˎ 朱凯迪和陈志全的案件押后到2021年再审的申请，三人分别获准保释。

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刚刚在一周前11月11日香港民主派议员总辞后卸职的特区立法会议员许智峰（Ted Hui），以及两个月9月30日前刚刚任期届满的特区前立法会议员朱凯迪（Eddie Chu）和陈志全（Ray Chan），由于在2020年春季试图拖延立法会通过惩罚侮辱中国国旗和国歌条文的行动，当地时间11月18日周三早上遭逮捕，随即在当天下午获保释的事件仍在继续发展。

综合本台RFI记者陈翡周四（2020年11月19日）发自香港的报道，在周三下午获得保释的许智峰ˎ 朱凯迪和陈志全这三名特区立法会前议员，应该于19日周四下午在西九龙裁判法院首次出庭。他们所受指控的罪行可被判有期徒刑3年。

2020年5月底，他们在立法会泼墨，弄脏了地毯。不过，控方现在也提出，这种行为在精神上刺激了立法会主席。尤其是造成议事进程中断，更换会议室，最终惩罚侮辱中国国旗和国歌的法律条文依然得以通过。

欧盟驻港办事处表示关注

到目前为止，香港立法会中的冲突，长期被看作为一种令人感到遗憾的胡闹，但得以容许。部分亲北京阵营的立法会议员的做法也并非毫无指责。但当陈志全控告一名亲北京立法会议员将其放到在地拖行时，警方没有受理。对此，欧盟驻香港办事处感到不安，表示密切关注情况发展。

西九龙裁判法院同意保释

来自香港的消息说，当地时间11月19日周四下午，西九龙裁判法院庭审接受了辩方将许志峰ˎ 朱凯迪和陈志全的案件押后至2021年2月再审的申请。三人分别获准保释。