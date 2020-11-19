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香港：三名被捕前立法会议员获准保释

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存档图片： 陈志全 2020年5月8日 香港立法会 Image d'archive: Le député pro-démocrate Ray Chan expulsé de l'enceinte du parlement de Hong Kong pour avoir jeté un mélange malodorant près de la présidente de séance lors du vote d'une loi jugée liberticide sur l'hymne chinois, le 8 mai 2020.
存档图片： 陈志全 2020年5月8日 香港立法会 Image d'archive: Le député pro-démocrate Ray Chan expulsé de l'enceinte du parlement de Hong Kong pour avoir jeté un mélange malodorant près de la présidente de séance lors du vote d'une loi jugée liberticide sur l'hymne chinois, le 8 mai 2020. AP - Kin Cheung
作者： 尼古拉
5 分钟

香港西九龙裁判法院周四庭审接受了辩方提出的，把特区立法会前议员许志峰ˎ 朱凯迪和陈志全的案件押后到2021年再审的申请，三人分别获准保释。

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刚刚在一周前11月11日香港民主派议员总辞后卸职的特区立法会议员许智峰（Ted Hui），以及两个月9月30日前刚刚任期届满的特区前立法会议员朱凯迪（Eddie Chu）和陈志全（Ray Chan），由于在2020年春季试图拖延立法会通过惩罚侮辱中国国旗和国歌条文的行动，当地时间11月18日周三早上遭逮捕，随即在当天下午获保释的事件仍在继续发展。

综合本台RFI记者陈翡周四（2020年11月19日）发自香港的报道，在周三下午获得保释的许智峰ˎ 朱凯迪和陈志全这三名特区立法会前议员，应该于19日周四下午在西九龙裁判法院首次出庭。他们所受指控的罪行可被判有期徒刑3年。

2020年5月底，他们在立法会泼墨，弄脏了地毯。不过，控方现在也提出，这种行为在精神上刺激了立法会主席。尤其是造成议事进程中断，更换会议室，最终惩罚侮辱中国国旗和国歌的法律条文依然得以通过。

欧盟驻港办事处表示关注

到目前为止，香港立法会中的冲突，长期被看作为一种令人感到遗憾的胡闹，但得以容许。部分亲北京阵营的立法会议员的做法也并非毫无指责。但当陈志全控告一名亲北京立法会议员将其放到在地拖行时，警方没有受理。对此，欧盟驻香港办事处感到不安，表示密切关注情况发展。

西九龙裁判法院同意保释

来自香港的消息说，当地时间11月19日周四下午，西九龙裁判法院庭审接受了辩方将许志峰ˎ 朱凯迪和陈志全的案件押后至2021年2月再审的申请。三人分别获准保释。

 

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