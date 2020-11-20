港府不准区会商谈国事反对成立“习思想研究班”

香港政府一个民政专员以不符合议事规则的理由，反对一名沙田区议员的建议，成立“习近平新时代中国特色社会主义思想研习小组”。

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自上届区议会选举民主派几乎横扫全港18区的议席之后，政府动辄以议事规则为由，拒绝派出有关官员出席区议会的会议，变相冻结区议会的活动，与民主派保持政治距离，殊不知却出现“守法过渡”的窘境。

苹果日报报道，沙田区民主派区议员沙田区政丘文俊19日似乎“一反党纪”，竟然建议成立“习近平新时代中国特色社会主义思想研习小组”，惟沙田民政事务专员黄展翘公事公办，以不符合议事规则反对，还要胁一旦区会再讨论落去就拂袖而去。

政府19日覆沙田区议员公民党陈珮明的问题时披露，由2016年至2019年间，政府唔同部门先后近30次，就全港性议题谘询过沙田区议会，潜在词就是民主派主导的区议会就不可以。

报道引述丘文俊表示，黄展翘坚持区议员就要守《区议会条例》，官员就不必要守。根本就无逻辑可言，试问政府谘询区议会那个时候，区议员是否要讨论？

于是丘文俊直接就要求成立研究习近平思想小组，目的是看黄展翘如何决定。谁料黄展翘真的拒绝反对，还说这是国家层面的事，不是地区层面的事，而且还说如果再三威逼，就会离场。丘文俊并无坚持，不过他表示，国民教育沙田区委员会早前才到沙田区议会申请经费搞活动，政府没有理由妨碍区议员学习习近平思想。