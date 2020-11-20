香港疫情迅速反弹专家呼吁当局收紧防疫措施

香港疫情似有急速反弹之势，今（20日）录得20宗怀疑个案，这是继19日录得12宗确诊个案后，连续两天双位数字的感染，当中大部分属本地个案感染源头未明。

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中大呼吸系统科讲座教授许树昌告诉香港01，现时源头不明个案的比例增高，个案亦分散在不同地区，爆发第四波的风险高。若情况持续，政府就应再收紧防疫措施，包括针对酒店staycation（港人在港酒店度假）及酒吧的限制措施。

报道又引述呼吸系统专科医生梁子超批评政府政府仍有多项不足，普通科门诊派样本瓶需要很长时间才能出报告，令市民宁愿自掏荷包到检测中心检测。他又指出，全港中小学、幼儿中心等仍有爆发上呼吸道感染，衞生署花大量大力物力去做这方面的追踪工作，以致忽略了新冠肺炎疫情，建议政府尽快停课，以免浪费人力。

许树昌表示，现时源头不明个案的比例增高，个案亦分散在不同地区，爆发第四波的风险高，若未来数天的确诊个案仍多，源头不明个案比例持续达20%，政府就应再收紧防疫措施，包括针对酒店staycation及酒吧的限制措施。政府即将放宽内地港人回港免检疫，也会推出与新加坡的旅游气泡，他认为若香港疫情持续恶劣，新加坡也会叫停旅游气泡，“内地都唔敢畀人落嚟啦。”

他指出，确诊者曾在舞蹈室跳舞，而该地点空气可能不流通，而且跳舞时很可能气喘，跳舞者或不戴口罩，“就算戴咗口罩，跳舞时侧边都可能漏啲飞沬。”亦有机会是有人手部被污染，但没有立刻洗手又跳舞，都可能造成传播。

梁子超就称，单日有超过20宗初步确诊个案，当中数宗源头不明，“是明显强烈反弹的讯号。”认为疫情已进一步在社区蔓延，“有些确诊者无高危因素，例如家庭主妇，代表不是高危地方才有传播，社区有隐形传播链，更难控制到。”

他批评现时政府在多方面仍有不足，他解释有4名的士司机于上周确诊，但当局就的士司机的筛查严重滞后，有人嫌普通科门诊派样本瓶的检测方式，需要很长时间才能出报告，宁愿自掏荷包到检测中心检测，“如果门诊派樽（小瓶子采样）做得好，那些人为什么要这样做？”

他认为的士司机属“流动传播媒介”，若做不好筛查，会把病毒扩散到多区，政府需要再改善门诊派樽的措施，也需加快出报告的时间，“24小时内应有结果，可以外判出去化验室做”，更应考虑补贴确诊者的薪金损失。