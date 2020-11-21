美国国务卿蓬佩奥祝贺首届台美经济对话取得成功

首届台美经济繁荣伙伴对话闭幕后，美国国务卿蓬佩奥21日表示，美台双方是捍卫自由、推进经济连结，与促进共享民主价值的强健伙伴，经济对话将更进一步强化美台经济关係。

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首届“台美经济繁荣伙伴对话”20日登场，对话虽由美国在台协会AIT与驻美国台北经济文化代表处举办，但美方是由国务院主管经济成长、能源与环境的次卿柯拉克（Keith Krach）主谈，美国国务院亚太助理国务卿史达伟（David Stilwell）也有参与。

中央社报道：台美双方除了签署有效期5年的合作瞭解备忘录（MOU），将经济对话机制化，也达成共识将启动“科学及技术协定”谘商，强化台美科学合作。

美国国务卿蓬佩奥目前还在中东访问，他21日上午透过推特表示，美国与台湾在捍卫自由、推进经济连结，与促进共享民主价值上，都是强健伙伴。蓬佩奥强调：美台对话将更进一步增强我们的经济关係。

美国国务院20日晚就乐观表示，经济对话让美台双方有机会促进现有经济合作领域，同时建立新的经济连结；未来对话将有助强化双边经济关係，进一步增强美台社会对民主的尊重，也能增强双方对自由市场、创业精神与自由的承诺。