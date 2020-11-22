又有两民主派区议员被捕涉嫌“串谋诈骗”

去年在区议会大胜的民主派人士，现在纷纷成为警察抓捕的目标。元朗区（天恒）区议员王百羽及九龙城区（土瓜湾南）区议员李轩朗，今（22日）清晨被商业罪案调查科拘捕，罪名据称是“串谋欺诈”。

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前学民思潮发言人张秀贤于fb表示，清晨6时许，区议员王百羽及九龙城区（土瓜湾南）区议员李轩朗被商业罪案调查科拘捕。

警方于今早10时许发出声明，证实今日采取相关行动，在行动中逮捕3人，包括上述两人。声明指，商业罪案调查科人员经深入调查后，今日采取行动，分别于元朗、沙田及红磡区拘捕3名本地男子，年龄介乎26至29岁，涉嫌串谋诈骗。调查显示，两名分别26岁及29岁被捕男子参选立法会功能组别选举时，申报选举开支为489万元，并报称当中约450万元由同一间公司捐赠，而该公司的董事为另一名26岁被捕男子。3人现正被扣留调查。警方行动仍在继续进行，不排除有更多人被捕。

王百羽亦于个人fb上载一条逾两分钟片段，听到有数名怀疑警员，手持法庭搜查令搜查王百羽寓所，并要求王百羽出示身份证明文件及交出手机。

早上约8时，王百羽及李轩朗的facebook，先后发文证实他们被捕的消息，李轩朗助理称李在沙田田心警署扣查，两人已有律师跟进。李轩朗助理并在帖文呼吁：“请各位香港人继续关注每日发生之滥捕问题”。

苹果日报引述消息称，“U Made This”公司董事陈梓谦亦被商罪科拘捕，指他们涉及串谋欺诈，疑与原本今年9月举行的立法会选举开支有关。根据早前选举事务处公开各立法会参选人的选举开支申报，参选区议会（二）（超级区议会）的王百羽及李轩朗团队，选举总开支约489万元，其中超过450万元的选举服务及货品由“U Made This”公司捐赠。开支当中约有92万元包括形象指导、撰写讲稿、化妆、摄影等，用于社交网站发布的选举广告费则达96万元。

翻查资料，“U Made This”（UMT）公司最大股东是学者沈旭晖创办的GLOS Company Limited，但上月初，沈的facebook回应称，UMT负责提供创作服务，日常营运由公司董事之一的创作总监打理，他一向不参与任何子公司的具体业务，他对名下子公司有董事接下有关工作及捐赠的事并不知情。

沈旭晖又称自己并不认识王百羽，指王是公司董事之一的创作总监的私人好友，该项目是创作总监争取回来，接单的董事对事件感到非常愧疚，并已即时辞职，公司也已任命新负责人。沈指事件令他及公司的形象带来影响，计划完成子公司手头上项目后，会结束该子公司，日后亦会严订政策，名下其他子公司不再接与选举相关的工作。