第四波疫情来势汹汹跳舞场32人中招爆发超级传播

香港21日新增武汉肺炎确诊个案急增至43宗，再创三个月来新高，另有逾60宗初步确诊。当中确诊女富商吴汪静宜曾去跳舞的湾仔Starlight Dance Club爆发超级传播，群组累计32人，舞蹈老师及学员足迹遍布全港14个舞蹈场所，导致第四波疫潮失控式蔓延。衞生防护中心传染病处主任张竹君形容，疫情“来势汹汹”。

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政府今早清晨刊宪，要求本月1日至21日曾到过14间指明跳舞场所的人士，须于星期二（24日）或之前接受核酸检测。受检人士可以选择到医管局47间指定普通科门诊索取收集包，或4间社区检测中心、医管局普通科门诊或急症室等医疗设施，及自行安排接受由衞生署认可私营化验所检测，并必须于星期五（27日）或之前，以电话、传真或电邮，向政府报告检测结果或提交检测报告。

政府又考虑到部份市民担心接受检测确诊后会影响生计，将会为本地感染确诊市民提供一次性的津贴，金额为一笔过港币5000元。详情稍后会由劳工及福利局公布。

而昨日新增的本地个案中，其中Starlight Dance Club群组激增21宗相关个案，大部份患者曾到Starlight，亦有老师及学生曾在其他多处地方跳舞。现时累计32宗个案与跳舞场所或曾到访场所人士相关，共8名跳舞导师确诊。衞生防护中心传染病处主任张竹君昨坦言，群组有蔓延迹象，现时确诊加上初步确诊个案，群组患者大约共曾到14个地方跳舞，呼吁曾在11月1日到相关14处的学员尽快做检测，食衞局亦会发强制检测令，要求有关人士在11月24日前完成检测。

13宗无源头个案中，有多宗为家庭主妇，或曾到过街市，没有其他特别高危活动，亦有至少两宗个案患者的家人确诊或初步确诊，涉及第5529号个案、住火炭骏景园的62岁女子，以及第5539号个案的63岁男子。第5536号个案、住旺角花园街的47岁男子，早前与朋友见面，其朋友亦成为相关个案。此13宗个案的居住地分散多区，包括黄大仙、大角嘴、半山、将军澳、天后等。

政府昨早宣布进一步收紧社交距离措施，包括在餐饮处所包括酒吧或酒馆，及夜店或夜总会内不得进行现场表演及跳舞活动，派对房间则必须关闭。措施今日（22日）凌晨起至周四（26日）生效。

政府表示，近日源头不明的本地个案数字有上升趋势，显示社区有持续的隐形传播链，考虑到最新的公共衞生风险评估，特别是近期个案显示涉及不佩戴口罩的活动和不同社交活动所带来较高的风险，故认为现时需要再进一步收紧社交距离措施，并呼吁市民尽量留在家中，减少不必要的外出，减少外出用膳，并避免不必要的社交活动包括私人聚会，特别是涉及不佩戴口罩或室内多人聚集的活动。