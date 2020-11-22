网台主持为逃台港青筹款涉“资助他们分裂国家”被捕

网台主持人杰斯为逃到台湾的港青发起筹款运动的海报。杰斯和他的妻子·及女助手因涉及资助他人分裂国家而触犯国安法被捕。（众筹海报）

香港网络电台D100的节目主持人杰斯和他的妻子以及一名女助理，怀疑因为逃到台湾的港青筹款而触犯国安法被捕。据苹果日报披露，事件涉与今年初杰斯在网上发起“千个爸妈，台湾助学”众筹计划，协助因示威离港赴台人士有关，三人分别被指涉嫌“以金钱或者其他财物资助他人分裂国家”及“洗黑钱”。

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民主党林卓廷狠批警方打压民间众筹，以截断民主派人士资金来源。国安恶法颁布不足五个月，至今已有32人被捕。

在台湾，陆委会强调，港府一再操弄恶法，既无法获得民心认同，无助于香港社会稳定，更使香港作为国际金融中心的优势一去不复返。陆委会又表示，港区国安法自实施以来，不断严重伤害自由及人权，国际社会高度关切并同感忧心。

被捕网台主持杰斯原名尹耀升，是本港网台界第一代主持人之一。昨清晨杰斯与姓曾妻子在北角被警察上门拘捕，杰斯一名姓利女助理亦被捕。杰斯的facebook专页公布被捕消息，帖文其后更新，杰斯与太太被指“千个爸妈，台湾助学”计划涉嫌洗黑钱及资助分裂国家。杰斯被捕后缺席多个网台节目，专页在帖文写上“不会放弃，香港人加油”，获不少网民支持。

杰斯及女助理被警方带返北角警署，杰斯太太则被带往中区警署调查。网台另一主持人李慧玲以及黄大仙区议员黄国桐律师曾到警署了解事件。杰斯其后被押送往湾仔警署扣查，其妻则转到西区警署。

21日晚9时许，杰斯在被捕逾10小时后报称不适，被警员用铁链锁手缠腰，如重犯般押往医院。协助杰斯的律师黄国桐步出湾仔警署时表示，杰斯已落完一次口供，但会被通宵扣留，今日再落口供。

今次警方拘捕行动的关键，涉及杰斯今年2月在网上提出名为“千个爸妈，台湾助学”计划，希望集合1000个家长众筹，每人每年捐款约2500元，协助受社会运动影响的港青在台湾读书，包括协助应付学费及生活费，甚至寻找寄宿家庭。同月文汇报曾撰文炮轰杰斯，涉抹黑该计划为“助养潜逃到台的黑魔”。据悉警方因此展开调查。

据苹果日报报道，杰斯介绍有关计划的影片，见他从无鼓吹激进抗争行为，其中在6月拍摄的片段，他提到50多名学生刚在台湾一间大学的预备班毕业，当中大多为港人，考第一的更是获计划资助的香港手足，说话时感动得一度哽咽。今年8月杰斯疑因感受到压力，拍片宣布更改捐款模式，称会删除以往捐款纪录，“不想再令大家（捐款者）担心”。