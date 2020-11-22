送中12港人家属盐田对岸放气球“打气”警察竟到场骚扰

12名被扣押深圳盐田的香港人的家属及支持者2020年11月21日到与盐田一海之隔的属于香港一边的吉澳山上放气球及举横额，希望借行动表达对亲人状况的关注。

12名送中港人在深圳盐田被囚接近三个月，家属们终于收到他们的音讯，代表部分港人的大律师邹幸彤表示，这是全靠港人和国际社会关注的成果，又表示12港人侦查期将在月底届满，大陆方面将会决定是否起诉，起诉时间短至半年，有时长达三年，她呼吁社会持续关注。

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有部分家属21日到与盐田一海之隔的属于香港一边的吉澳山上放气球及举横额，希望借行动表达对亲人状况的关注，但竟有多名警员到场，指家属们违法抗疫的限聚令，要求他们解散及停止活动，最后有两名家属被警员记下身份证资料后散去。

家属昨晨乘船到香港东北面离岛吉澳，登上吉澳山观景台，遥望盐田看守所，并将写满思念字句的气球放上天，高呼“勿忘义士，释放12”、“拒绝官派律师”等口号。

至下午2时许，有数名警员到场截查，指在场的人违反限聚令，最终未有发出告票，但登记了两名持气球记者的个人资料。协助家属的邹家成说，警方“山长水远”入吉澳指控他们违反限聚令，但无截查其他游人，批评是政治打压。

警方表示，昨于吉澳提醒在场者须遵守《预防及控制疾病（禁止群组聚集）规例》（第599G章），其间没有发出定额罚款通知书。

警务处长邓炳强昨日出席警察学院结业礼后表示，该12人在港涉及严重罪行，例如暴动案及串谋制作爆炸品案等，若他们在内地完成法律及司法程序，并移交回港，警方会负责后续工作。

一直关注内地人权案件的邹幸彤指，以往不少内地案件的官派律师不会与被捕人的家属接触，今次有官派律师接触部份12港人家属，显然是受到来自香港社会和国际的压力，迫使官派律师与家属联络以“证明真系有律师”。

邹幸彤称，以她对内地刑法的认知，12人的案件侦查期限月底终结，届时内地政府会将12人移送检察院，决定是否提出起诉，之后经过起诉书、转交法院等程序，预计至少半年才有公开审讯。

邹幸彤续说，人权案件的起诉时间可长可短，起诉期最高可达三年，形容可快可慢，视乎社会的关注程度。她亦指，有关案件理论上是公开审讯，但难以估计政府会否以疫情为由打压，例如在开庭前三天通知家属，令家属因为14天的检疫限制而不能到庭。