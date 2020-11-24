亲共报章攻击法官 大律师公会指迹近藐视法庭 促律政司跟进

香港亲共报章《大公报》日前以头版批评高等法院法官周家明不利警方的裁决，终于激发大律师公会致函律政司长郑若骅，称当中的漫画传达法官偏袒示威者的信息，已超越可接受的批评程度，要求律政司在法官受到不实攻击时采取行动，审视报道是否涉及藐视法庭。公会另又罕有地发表声明，对于有传媒及个别人士就判决攻击周家明法官感到痛心，指公众不应企图藉向法官施压来影响裁决。

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亲共的《大公报》和《文汇报》狙击「轻判」反对修订逃犯条例被告的法官已非首次，又针对法官的国籍发文，当上星期四(19日)周家明法官裁定，警方不展示警员编号做法违反《人权法》后，《大公报》翌日以整版头版报道「司法改革不能拖系列8」，标题为《警员不展示编号 高院裁违人权法暴徒恶晒 警察冇人权》，并附以漫画，显示手持燃烧弹的示威者向警察喊话，指自己有法官支持。另有四篇报道，引述各界人士反驳周家明的判词和他之前裁定禁止蒙面法部分违宪的裁决，以及警员心声。

公会其后去信律政司司长郑若骅作出投诉，指《大公报》的报道传达周家明法官偏袒示威者或支持犯罪活动的信息，并有人对法官作出人身攻击，质疑法官的动机和诚信，认为有关报道已超出对司法决定可接受的批评程度，实是在「藐视法庭的边缘徘徊」。公会引述另一法官的话指出，律政司有责任就针对法官及司法机构的不正确指控作出辩护，促请司长郑若骅坚决捍卫司法制度和法官的独立性，对抗报道的恶意指控，严肃看待事件，并采取适当行动。

除了发信，公会昨(23日)更发出公开声明，在不点名的情况下指，有传媒及个别人物就判决抨击法官周家明，对此感到痛心，并强烈谴责针对司法机构及司法人员作出非理性与不克制的攻击行为。声明强调，司法机构运作不应受任何政府部门或公众干涉，不满裁决者可以提出上诉，而公众亦有权透过理性交流及辩论去讨论和批评裁决，但不应透过对法官施压，企图影响裁决，又指在若干情况下，有关行为可构成干预司法程序，甚或是藐视法庭。

律政司回应传媒查询时，只是说，社会人士有权在法律容许范围内就裁决或相关事项发表意见或讨论，而任何可能构成藐视法庭的行为，律政司在合适和需要时会采取适当跟进。

资深大律师梁家杰不满律政司未能捍卫法官，以致要首席大法官马道立披甲上阵，反驳影响司法独立的攻击，令司法人员须与公众保持距离的传统不符。他更希望批评者针对判辞理据作出讨论，而不是摆政治立场。

香港记者协会主席杨健兴指出，大律师公会发表声明谴责传媒的做法罕见，但他不评论《大公报》的报道，强调传媒报道应基于事实，而言论亦须公平，否则会影响传媒公信力。