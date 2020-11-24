国民党主席江启臣邀总统辩论莱猪进口议题蔡英文闪躲

行政院长苏贞昌2020年11月24日第12度赴立法院进行施政报告并备质询，但国民党立委仍占据官员席、备询台及发言台，并摆放道具猪及标语，不让苏贞昌上台。

阻挡含莱克多巴胺的美国猪肉进口台湾，国民党主席江启臣要求和总统蔡英文举行公开辩论，今天由党副秘书长李彦秀等人到总统府递送邀请函，由总统府发言人兼公共事务处主任高遵代表接受。国民党表示，辩论的时间地点都配合蔡英文，但元旦就要开放了，希望总统府尽快安排，并呼吁蔡英文不要再神隐、怯战。

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反对喂食莱克多巴胺的美国猪肉进口行动最近在台湾愈演愈烈，22日有五十几个劳工、环保、消费者保护等民间团体发起秋斗大游行，在总统府前的凯达格兰大道向蔡英文示威，五万多民众走上街头，要求蔡英文撤回开放莱猪进口的行政命令，行政院长苏贞昌下台负责。主办单位并表示，如果政府强行开放含莱克多巴胺的美国猪肉进口，他们将在12月31日夜宿凯达格兰大道抗争。

莱克多巴胺是瘦肉精的一种，美国等肉品出产国认为，这种瘦肉精有人类中毒剂量远高于肉品残留量，以及代谢快等优点，而准许使用并认为对人体无害。但人类服用过量还是会有副作用，包括引发心悸、心血管疾病等，也可能出现恶心、头晕、手颤抖、心悸、血压上升等中毒症状。但在牛猪的饲料中掺入莱克多巴胺，能使牛猪成长速度加快，并增加瘦肉的比率。欧盟和中国大陆都禁止含有莱克多巴胺的肉品进口。

陪同李彦秀前往总统府「下战帖」的国民党文传会主委王育敏表示，蔡英文宣布开放莱猪进口后国人疑虑很深，秋斗有5万人上街，消费者文教基金会有15万人联署拒绝莱猪，民调则超过六成反对，希望蔡英文欣然接受辩论，她说，「马英九做得到的事，相信蔡英文也做得到」。

另一位陪同前往的国民党革命实践研究院院长罗智强说，2010年马政府要签订两岸经济合作架构协议（ECFA），当时的民进党主席蔡英文就要求与总统马英九辩论，认为事关台湾未来，马英九应自己出来说清楚，马英九二话不说立即答应。他说，今天蔡英文不要当了总统就忘了过去的自己。

对于国民党邀请辩论，台湾总统府重申，应让行政院长苏贞昌在立法院上台备询，朝野就专业问题理性讨论。苏贞昌今天在立法院也说，立法院的询答就是最好的辩论，而且立委质询行政院长，行政院长回答，这是宪法的职责运作。

国民党副主席李干龙今天表示，如果蔡英文不答应参加辩论，国民党会再有一波上街头的计划，国民党会就食品安全替人民把关。