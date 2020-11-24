疫情新症继续高企 港府关闭高危消闲处所 考虑强制市民安装追踪程式

香港今日可能新增83宗武汉肺炎确诊个案，是连续三日录得高双位新增病例，行政长官林郑月娥透露，今日稍后公布收紧社交距离措施，将关闭室内而不戴口罩、有人群聚集及身体接触的消闲娱乐场所；日后若有需要，更会强制进入处所的市民，在手机安装追踪程式。

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教授和让市民跳社交舞而感染武汉肺炎的群组，截至昨(23日)天已增至超过130人，成为最大的感染群组，港府为此下令14处跳舞场所关闭停业，又勒令到过21处跳舞及相关场所的市民接受检测。特首林郑月娥今早出席会议前表示，相关跳舞活动的情况显示，有人在疫情肆虐时仍不守规矩，令这一波疫情「相当严峻」。

她指出，疫情在过去一周恶化得非常快，由之前一周内的24宗确诊个案，升至最新一周的188宗，而且以本地个案为主，不少更是源头不明，必须采取更严厉的防疫措施，港府今日之内会公布关闭部份处所，主要涉及室内而不戴口罩、有人群聚集及身体接触的消闲娱乐场所。

另外，食物及卫生局局长稍后亦会发出指令，要求指定处所张贴「安心出行」的二维码，方便市民记录到过哪些处所，一旦确诊可以便于追踪，但林郑月娥补充，即使处所展示二维码，未下载「安心出行」程序的市民亦不受限，目前仍会先鼓励市民使用相关程序，若日后发觉有需要，会要求进入处所的市民必须下载程式，及进入处所时扫二维码。

港府一星期前推出「安心出行」计划，让参加计划的商店下载程式，并将相关的二维码贴于店铺入口，而已下载程序的市民亦可用手机扫二维码，一旦有关场所出现确诊个案，便可追踪找出曾出入相关地点人士。不过，由于市民忧虑私隐会被侵犯，计划反应不算热烈，至今只有1.4万个场所参加计划，但当中只有四成三属私人处所，即过半数是公营场所。至于市民方面，港府虽然没有公布数据，但在750万名港人中，《星岛日报》的统计显示，该程式只有10万次的下载纪录。

除了收紧措施，当局会增加派发收集检测样本瓶的地点至全港121间邮政局，另会与地铁商讨在各站派样本收集瓶的可能性，但交还样本仍须到医院管理局辖下的47间普通科门诊及卫生署13间门诊。

截至昨天，香港有5701个确诊个案，当中108人死亡。