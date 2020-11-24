親共報章攻擊法官 大律師公會指跡近藐視法庭 促律政司跟進

香港親共報章《大公報》日前以頭版批評高等法院法官周家明不利警方的裁決，終於激發大律師公會致函律政司長鄭若驊，稱當中的漫畫傳達法官偏袒示威者的信息，已超越可接受的批評程度，要求律政司在法官受到不實攻擊時採取行動，審視報道是否涉及藐視法庭。公會另又罕有地發表聲明，對於有傳媒及個別人士就判決攻擊周家明法官感到痛心，指公眾不應企圖藉向法官施壓來影響裁決。

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親共的《大公報》和《文匯報》狙擊「輕判」反對修訂逃犯條例被告的法官已非首次，又針對法官的國籍發文，當上星期四(19日)周家明法官裁定，警方不展示警員編號做法違反《人權法》後，《大公報》翌日以整版頭版報道「司法改革不能拖系列8」，標題為《警員不展示編號 高院裁違人權法暴徒惡曬 警察冇人權》，並附以漫畫，顯示手持燃燒彈的示威者向警察喊話，指自己有法官支持。另有四篇報道，引述各界人士反駁周家明的判詞和他之前裁定禁止蒙面法部分違憲的裁決，以及警員心聲。

公會其後去信律政司司長鄭若驊作出投訴，指《大公報》的報道傳達周家明法官偏袒示威者或支持犯罪活動的信息，並有人對法官作出人身攻擊，質疑法官的動機和誠信，認為有關報道已超出對司法決定可接受的批評程度，實是在「藐視法庭的邊緣徘徊」。公會引述另一法官的話指出，律政司有責任就針對法官及司法機構的不正確指控作出辯護，促請司長鄭若驊堅決捍衛司法制度和法官的獨立性，對抗報道的惡意指控，嚴肅看待事件，並採取適當行動。

除了發信，公會昨(23日)更發出公開聲明，在不點名的情況下指，有傳媒及個別人物就判決抨擊法官周家明，對此感到痛心，並強烈譴責針對司法機構及司法人員作出非理性與不剋制的攻擊行為。聲明強調，司法機構運作不應受任何政府部門或公眾干涉，不滿裁決者可以提出上訴，而公眾亦有權透過理性交流及辯論去討論和批評裁決，但不應透過對法官施壓，企圖影響裁決，又指在若干情況下，有關行為可構成干預司法程序，甚或是藐視法庭。

律政司回應傳媒查詢時，只是說，社會人士有權在法律容許範圍內就裁決或相關事項發表意見或討論，而任何可能構成藐視法庭的行為，律政司在合適和需要時會採取適當跟進。

資深大律師梁家傑不滿律政司未能捍衛法官，以致要首席大法官馬道立披甲上陣，反駁影響司法獨立的攻擊，令司法人員須與公眾保持距離的傳統不符。他更希望批評者針對判辭理據作出討論，而不是擺政治立場。

香港記者協會主席楊健興指出，大律師公會發表聲明譴責傳媒的做法罕見，但他不評論《大公報》的報道，強調傳媒報道應基於事實，而言論亦須公平，否則會影響傳媒公信力。