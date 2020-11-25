台学者施正屏在大陆以间谍罪获刑，陆委会谴责罗织入罪

中国大陆国台办发言人朱凤莲2020年11月25日证实，遭陆方指控涉及间谍案的前台师大副教授施正屏，24日被安徽省马鞍山市中级法院一审依间谍罪判处4年有期徒刑，并没收人民币2万元财产。

中国大陆国台办发言人25日证实，此前在中国大陆被控间谍罪的台湾师范大学退休学者施正屏24日在安徽马鞍山市中级法院一审判处四年有期徒刑，没收人民币财产两万元，并被剥夺政治权利两年。t台湾陆委会25日就此发表声明，批评对岸“恶意政治炒作，罗织入罪”，“刻意污名化两岸正常学术交流，严重破坏两岸关系。”

广告 继续浏览后续

大陆国台办发言人朱凤莲25日在例行记者会上披露了上述消息。据台湾中央社报道，有记者追问施正屏是否当庭提出上诉，是否有其他被大陆方面指控间谍罪的台籍人士消息，朱凤莲表示“目前没有更多信息向大家通报”。

施正屏是台湾示范大学国际人力资源发展研究所退休副教授。也曾担任中国大陆国企华夏集团首席经济学者，经常往来于两岸。2018年8月他在大陆失踪，后来传出在大陆被捕。并在今年10月在中央电视台被”电视认罪“。

随着2016年蔡英文政府上台后两岸关系日益吃紧，近期不断有台湾人在大陆被失踪，然后被指控间谍行为。 台湾国立政治大学台湾安全研究中心副主任胡瑞舟教授接受本台电话采访时表示：

胡瑞舟：“我觉得两岸之间因为长期以来都有互动，但这几年互动越来越少，所以，双方的误解和相互的不良互动越来越频繁，或者拿对方某些行为做文章、或者因为对方对某些人采取某种行动，这边也就要证明说对方也有不利于我们的动作等等，这对两岸关系不好。”

“对于台湾民众来讲，不管是学者，还是一般民众，比较容易用台湾社会、文化，以及一般生活情况（判断），到对岸去做一些事情，但对岸可能会认为这些事属于敏感。比如李孟居（法广注：李孟居是台湾屏东县枋寮乡乡政顾问。2019年8月前往香港声援「反送中运动」后失去音讯。2019年10月31日，大陆方面正式以涉嫌间谍行为宣布逮捕），他去拍照，可能基于自己的网络群组对这些照片的关注而传递，这当然不利于中共。问题是他可能基于某种好奇，或某种小的目的，但最后被解读成间谍行为。”

“我觉得，在一般认定方面，海外民众可能需要对大陆对很多法律、刑法的认定，要保持某种敏感，不能用台湾社会的这种行为标准，以为在大陆这样做也是可以的，不管你基于什么样的目的。过度忽略对于这些行为的可能解读，会遭遇不利于自己的状况。”

法广： 在这种情况下，是不是将来两岸学术交流本身也会受到影响，学者自身是否也会恐惧，担心不知道红线在哪里？

胡瑞舟：“对。会有这种情形。会感觉好像有些风声鹤唳，不知道到底边界在哪里。一般来讲，有些学者可能纯粹是学术研究，或只是与对岸交流。但回来后可能有些接触，但自己没有警觉。但对岸的解读不一样。