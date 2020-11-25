台學者施正屏在大陸以間諜罪獲刑，陸委會譴責羅織入罪

中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮2020年11月25日證實，遭陸方指控涉及間諜案的前台師大副教授施正屏，24日被安徽省馬鞍山市中級法院一審依間諜罪判處4年有期徒刑，並沒收人民幣2萬元財產。

中國大陸國台辦發言人25日證實，此前在中國大陸被控間諜罪的台灣師範大學退休學者施正屏24日在安徽馬鞍山市中級法院一審判處四年有期徒刑，沒收人民幣財產兩萬元，並被剝奪政治權利兩年。t台灣陸委會25日就此發表聲明，批評對岸“惡意政治炒作，羅織入罪”，“刻意污名化兩岸正常學術交流，嚴重破壞兩岸關係。”

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大陸國台辦發言人朱鳳蓮25日在例行記者會上披露了上述消息。據台灣中央社報道，有記者追問施正屏是否當庭提出上訴，是否有其他被大陸方面指控間諜罪的台籍人士消息，朱鳳蓮表示“目前沒有更多信息向大家通報”。

施正屏是台灣示範大學國際人力資源發展研究所退休副教授。也曾擔任中國大陸國企華夏集團首席經濟學者，經常往來於兩岸。2018年8月他在大陸失蹤，後來傳出在大陸被捕。並在今年10月在中央電視台被”電視認罪“。

隨着2016年蔡英文政府上台後兩岸關係日益吃緊，近期不斷有台灣人在大陸被失蹤，然後被指控間諜行為。 台灣國立政治大學台灣安全研究中心副主任胡瑞舟教授接受本台電話採訪時表示：

胡瑞舟：“我覺得兩岸之間因為長期以來都有互動，但這幾年互動越來越少，所以，雙方的誤解和相互的不良互動越來越頻繁，或者拿對方某些行為做文章、或者因為對方對某些人採取某種行動，這邊也就要證明說對方也有不利於我們的動作等等，這對兩岸關係不好。”

“對於台灣民眾來講，不管是學者，還是一般民眾，比較容易用台灣社會、文化，以及一般生活情況（判斷），到對岸去做一些事情，但對岸可能會認為這些事屬於敏感。比如李孟居（法廣註：李孟居是台灣屏東縣枋寮鄉鄉政顧問。2019年8月前往香港聲援「反送中運動」後失去音訊。2019年10月31日，大陸方面正式以涉嫌間諜行為宣布逮捕），他去拍照，可能基於自己的網絡群組對這些照片的關注而傳遞，這當然不利於中共。問題是他可能基於某種好奇，或某種小的目的，但最後被解讀成間諜行為。”

“我覺得，在一般認定方面，海外民眾可能需要對大陸對很多法律、刑法的認定，要保持某種敏感，不能用台灣社會的這種行為標準，以為在大陸這樣做也是可以的，不管你基於什麼樣的目的。過度忽略對於這些行為的可能解讀，會遭遇不利於自己的狀況。”

法廣： 在這種情況下，是不是將來兩岸學術交流本身也會受到影響，學者自身是否也會恐懼，擔心不知道紅線在哪裡？

胡瑞舟：“對。會有這種情形。會感覺好像有些風聲鶴唳，不知道到底邊界在哪裡。一般來講，有些學者可能純粹是學術研究，或只是與對岸交流。但回來後可能有些接觸，但自己沒有警覺。但對岸的解讀不一樣。