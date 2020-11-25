国台办证实制定打击“台独”清单 发言人避谈苏贞昌是否上榜

中国国台办发言人朱凤莲11月25日在例行新闻发布会上应询指出，极少数“台独”顽固分子公然挑衅国家主权和领土完整的行径绝不能容忍。她称，“我们将持续采取精准打击措施，依法严惩‘台独’顽固分子及其金主等主要支持者。”但ta避谈台湾行政院长苏贞昌有无被列到清单上。

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朱凤莲在会上表示，那些涉“独”言论嚣张、谋“独”行径恶劣的“台独”顽固分子，包括在岛内外组织、策划、实施分裂国家活动的首要分子及其金主等主要支持者，都必将依法受到人民的审判和历史的惩罚。

对于有舆论担忧大陆制定“台独”顽固分子清单，会影响台湾民众到大陆来的安全感，造成两岸交流进一步缩减，朱凤莲答问时称，研究制定“台独”顽固分子清单，针对的是极少数“台独”顽固分子及其金主等主要支持者，绝非针对广大台湾同胞。她说，只有坚决打击“台独”分裂分子及其分裂活动，两岸关系才能和平发展，包括台湾同胞在内的两岸同胞利益福祉才能得到维护和增进。

朱凤莲说，我们始终敞开两岸交流合作大门，一如既往欢迎广大台湾同胞以各种形式参与两岸交流合作、共享大陆发展机遇。各地各部门不仅会切实保障广大台湾同胞合法权益，还将持续出台有利于台湾民众来大陆交流、工作、学习的政策措施，促进两岸同胞相互理解与感情交融。

有记者问，“请问‘台独’顽固分子清单什么时候会公布？目前有媒体点名苏贞昌在清单上，苏称，他的声望会越打越高，而有些人不在名单之内反而生气。请问大陆提这个清单的用意是什么？是否想到会造成其他的后果？”朱凤莲回答，“极少数‘台独’顽固分子长期以来挑动两岸对立，破坏两岸关系，危害台海和平，大家是看得很清楚的，这笔账是一定会清算的。”

此前，就陆方据报制定“台独”清单，其本人还被官媒点名的问题，苏贞昌17日向台湾媒体回应称，“为这个国家做事、为人民服务是他无上荣耀，会守住这个国家、保护人民，不屈于威武。”