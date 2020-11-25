國台辦證實制定打擊“台獨”清單 發言人避談蘇貞昌是否上榜

中國國台辦發言人朱鳳蓮11月25日在例行新聞發布會上應詢指出，極少數“台獨”頑固分子公然挑釁國家主權和領土完整的行徑絕不能容忍。她稱，“我們將持續採取精準打擊措施，依法嚴懲‘台獨’頑固分子及其金主等主要支持者。”但ta避談台灣行政院長蘇貞昌有無被列到清單上。

廣告 繼續瀏覽後續

朱鳳蓮在會上表示，那些涉“獨”言論囂張、謀“獨”行徑惡劣的“台獨”頑固分子，包括在島內外組織、策畫、實施分裂國家活動的首要分子及其金主等主要支持者，都必將依法受到人民的審判和歷史的懲罰。

對於有輿論擔憂大陸制定“台獨”頑固分子清單，會影響台灣民眾到大陸來的安全感，造成兩岸交流進一步縮減，朱鳳蓮答問時稱，研究制定“台獨”頑固分子清單，針對的是極少數“台獨”頑固分子及其金主等主要支持者，絕非針對廣大台灣同胞。她說，只有堅決打擊“台獨”分裂分子及其分裂活動，兩岸關係才能和平發展，包括台灣同胞在內的兩岸同胞利益福祉才能得到維護和增進。

朱鳳蓮說，我們始終敞開兩岸交流合作大門，一如既往歡迎廣大台灣同胞以各種形式參與兩岸交流合作、共享大陸發展機遇。各地各部門不僅會切實保障廣大台灣同胞合法權益，還將持續出台有利於台灣民眾來大陸交流、工作、學習的政策措施，促進兩岸同胞相互理解與感情交融。

有記者問，“請問‘台獨’頑固分子清單什麼時候會公布？目前有媒體點名蘇貞昌在清單上，蘇稱，他的聲望會越打越高，而有些人不在名單之內反而生氣。請問大陸提這個清單的用意是什麼？是否想到會造成其他的後果？”朱鳳蓮回答，“極少數‘台獨’頑固分子長期以來挑動兩岸對立，破壞兩岸關係，危害台海和平，大家是看得很清楚的，這筆賬是一定會清算的。”

此前，就陸方據報制定“台獨”清單，其本人還被官媒點名的問題，蘇貞昌17日向台灣媒體回應稱，“為這個國家做事、為人民服務是他無上榮耀，會守住這個國家、保護人民，不屈於威武。”