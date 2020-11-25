港府将修订宣誓声明条例 据报或由特首监誓，宣誓无效即DQ

自香港方面消息显示，香港特首林郑月娥11月25日发表了施政报告，预告港府政制及内地事务局，会在今年内修订《宣誓及声明条例》和《立法会条例》等法例，以完善宣誓安排。据官方消息人士透露称，当局会修例监督立法会议员宣誓，被判宣誓无效即丧失议席（DQ），更正在研究将违反誓言者是否要判刑，监誓人由行政长官指定，亦不排除由特首亲自监誓；会回应建制派建议。

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中国人大常委会本月初授权 DQ 四名香港立法会民主派议员，后引发立法会民主派议员总辞抗议。林郑月娥星期三宣布，将在今年内修订《宣誓及声明条例》和《立法会条例》等本地法例。她表示，公务员亦要对香港特区政府负责，因此已规定7月1日起入职的公务员须签署声明，确认拥护《基本法》，效忠特区和对政府负责，而现职公务员则由公务员事务局局长公布具体落实方法。

据立场新闻报导，就立法会议员宣誓问题，港府消息人士透露指，修例后监誓人员有权判断宣誓是否有效，若被判无效即会丧失议席，不需由法院DQ；而即使宣誓有效，如之后违反誓言，亦要负上法律责任，包括丧失议席。据悉，港府还正在研究是否可就此判刑。报导指，至于监誓人方面，将会由特首指定，亦不排除由行政长官亲自监誓，监誓地点亦仍在研究。

另就有关条例是否会涵盖区议员、特首选委及其他于《基本法》第104条未有列明的公职人员？消息人士表示，由于《港区国安法》对于公职人员定义包括区议员，故将一bing考虑，希望尽快在12月底至明年初提交有关的条例修订草案到立法会审议。林郑月娥在发言中称，社会上有不同声音，要求选管会修改和优化现有选举安排，政制及内地事务局稍后会提出修订相关条例的草案，以完善选举制度及安排。