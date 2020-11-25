蔡英文：与美国联系管道畅通 对国际局势有信心

台湾总统蔡英文11月25日表示，美国总统当选人拜登的几项政府新人事任命，“过去跟我们都有面对面互动的经验”，台美联系管道畅通。她称，在台湾总体经济体质良好、支持台湾已是美国民意主流等3个良好基础上，她对国际局势有信心。

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中央社引述蔡英文的话报导指，这段期间很多人关心台美关系未来发展，上周民进党中常会，她就说过，无论美国大选结果如何，面对国际局势的挑战，执政团队一定会“万全准备、沉著应对。”她表示，过去4年多，台美关系进展以及美国政府对台湾支持，台湾人有目共睹。她提到，从美国国会跨党派通过多项友台法案；到4年10次的军售案，充实国防战略需求，强化国军不对称战力；今年美国卫生部长、国务次卿等高阶官员来台访问，在在证明双方伙伴关系是“真朋友、真进展。”

蔡英文说，几个月前，政府宣布会进一步开放美牛、美猪，展现出有决心解决困难贸易问题，重建台湾的国际信任。这也得到美国从副总统、国务卿、许多经贸官员、跨党派国会议员，以及企业界的肯定，也让台美BTA（双边贸易协定）的推动，有前所未有的助力。她说，“我知道国内有一些不同意见，但这是任何政党执政，都必须面临的问题”。

蔡英文说，台湾要有更宽广国际经贸空间是全民共识，坚持民主，争取更多国际支持，也是大多数国人都会选择的一条路径；要争取国际支持，就必须要采取积极态度，解决跟其他国家贸易问题，这是历任政府都不能够迴避的课题。蔡英文提到，日前台美双方召开“台美经济繁荣伙伴对话”，签署为期5年、可以再延长5年的MOU（合作瞭解备忘录），成立数个工作小组。这表示台美在经济议题的合作深化，不会因为美国选举结果而有所改变。

蔡英文称，美国总统当选人拜登刚宣布的几项政府新人事任命，像是国务卿布林肯、国家安全顾问苏利文，“过去跟我们都有面对面互动的经验”。她提到，布林肯最近也公开表示，“与台湾建立更强健的经济关系，也有助于美台共享的民主价值，及双方对区域和平与稳定的共同承诺。”蔡英文指出，这些都可以证明，台美双方的联系管道畅通，和两大党也有良好互动，台湾会持续争取跨党派支持；共享民主自由价值、维持区域和平稳定、促进经济繁荣与人民福祉，这些都是台美双方长期的共同坚持，这些坚持不会因为美国选举结果而有所改变。

蔡英文强调，面对国际局势，冷静谨慎，抱持信心，“我们也对台湾有信心”，因为有3个良好的基础：“第一、台湾现在的总体经济体质良好，经济成长率，稳定维持正成长，而且是亚洲四小龙第一。不论是投资状况，或是股市表现，整体经济信心度仍然非常强韧。第二、在全球疫情仍然严峻的此时此刻，台湾以民主机制创造的防疫成功，让台湾的国际能见度和信用度都大幅提升，国民信心跟国家凝聚力，就是台湾竞争力的关键。”

她续指，“第三、支持台湾已经是美国民意主流，也是美国跨党派的共识，甚至成为国际社会的重要趋势。要以台湾的国家利益为最大考量，要打开台湾经贸的活路，要重建台湾的国际信任，要争取更多的国际支持，让台湾走向国际。”另就媒体问到，美国环保署长惠勒(Andrew Wheeler)取消访台行程。她回答说，尊重，也感到可惜，台美关系各项议题合作、交流推动，双方会持续努力。