打击“台独”清单被证实 陆委会：恫吓台湾、干扰民主政治

中国国台办发言人朱凤莲11月25日在例行新闻发布会上应询指出，极少数“台独”顽固分子公然挑衅国家主权和领土完整的行径绝不能容忍。她称，“我们将持续采取精准打击措施，依法严惩‘台独’顽固分子及其金主等主要支持者”。台湾陆委会当晚回应指，“这种恫吓台湾、干扰民主政治的恶劣行径，只会和普世价值越离越远”。

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朱凤莲星期三表示，“那些涉‘独’言论嚣张、谋‘独’行径恶劣的‘台独’顽固分子，包括在岛内外组织、策划、实施分裂国家活动的首要分子及其金主等主要支持者，都必将依法受到人民的审判和历史的惩罚”。对于有舆论担忧大陆制定“台独”顽固分子清单，会影响台湾民众到大陆来的安全感，造成两岸交流进一步缩减，朱凤莲答问时称，研究制定“台独”顽固分子清单，针对的是极少数“台独”顽固分子及其金主等主要支持者，绝非针对广大台湾同胞。她说，“只有坚决打击‘台独’分裂分子及其分裂活动，两岸关系才能和平发展，包括台湾同胞在内的两岸同胞利益福祉才能得到维护和增进”。

会上，有记者问，“台独”顽固分子清单什么时候会公布？目前有媒体点名台行政院长苏贞昌在清单上，请问大陆提这个清单的用意是什么？是否想到会造成其他的后果？朱凤莲回答说，“极少数‘台独’顽固分子长期以来挑动两岸对立，破坏两岸关系，危害台海和平，大家是看得很清楚的，这笔账是一定会清算的。”对此，据中央社引述陆委会的文字回应报导指，陆委会表示，“陆方这种恶劣行径，不但未让台湾人民感到丝毫畏惧，反而更加厌恶共党集权专制体制的无知蛮横，和世界的普世价值愈行愈远。”

陆委会称，“若陆方不顾台湾人民的感受，不尊重台湾的民意，一再恶意炒作此议题而伤害两岸关系及双方交流互动，结果必将适得其反，最终也将自食恶果。”声明续称，“中华民国是主权国家，台湾人民坚决拒斥中共的‘一中原则’及所谓的‘一国两制台湾方案’。台湾不会因为对岸施压恫吓而妥协，政府也将注意情势发展，采取必要的防卫及反制作为。”陆委会还呼吁对岸悬崖勒马，“切勿因错误的政策而让两岸关系走向无法扭转的不归路”。

针对朱凤莲在记者会上强调，“一个中国”原则是台湾参与区域经济合作的前提。对此，陆委会回应称，“中华民国从来不是中华人民共和国的一部分，目前已经是世界贸易组织（WTO）、亚太经济合作会议（APEC）等国际经贸组织成员，参与各项区域经济整合，更是台湾的权利。”台方表示，“面对中国大陆无理打压台湾的国际参与，总统蔡英文已说明，因应的方式不是屈从，更不是接受无理的条件，而是持续壮大自己，寻找突破之道。”