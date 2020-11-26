打擊“台獨”清單被證實 陸委會：恫嚇台灣、干擾民主政治

中國國台辦發言人朱鳳蓮11月25日在例行新聞發布會上應詢指出，極少數“台獨”頑固分子公然挑釁國家主權和領土完整的行徑絕不能容忍。她稱，“我們將持續採取精準打擊措施，依法嚴懲‘台獨’頑固分子及其金主等主要支持者”。台灣陸委會當晚回應指，“這種恫嚇台灣、干擾民主政治的惡劣行徑，只會和普世價值越離越遠”。

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朱鳳蓮星期三表示，“那些涉‘獨’言論囂張、謀‘獨’行徑惡劣的‘台獨’頑固分子，包括在島內外組織、策畫、實施分裂國家活動的首要分子及其金主等主要支持者，都必將依法受到人民的審判和歷史的懲罰”。對於有輿論擔憂大陸制定“台獨”頑固分子清單，會影響台灣民眾到大陸來的安全感，造成兩岸交流進一步縮減，朱鳳蓮答問時稱，研究制定“台獨”頑固分子清單，針對的是極少數“台獨”頑固分子及其金主等主要支持者，絕非針對廣大台灣同胞。她說，“只有堅決打擊‘台獨’分裂分子及其分裂活動，兩岸關係才能和平發展，包括台灣同胞在內的兩岸同胞利益福祉才能得到維護和增進”。

會上，有記者問，“台獨”頑固分子清單什麼時候會公布？目前有媒體點名台行政院長蘇貞昌在清單上，請問大陸提這個清單的用意是什麼？是否想到會造成其他的後果？朱鳳蓮回答說，“極少數‘台獨’頑固分子長期以來挑動兩岸對立，破壞兩岸關係，危害台海和平，大家是看得很清楚的，這筆賬是一定會清算的。”對此，據中央社引述陸委會的文字回應報導指，陸委會表示，“陸方這種惡劣行徑，不但未讓台灣人民感到絲毫畏懼，反而更加厭惡共黨集權專制體制的無知蠻橫，和世界的普世價值愈行愈遠。”

陸委會稱，“若陸方不顧台灣人民的感受，不尊重台灣的民意，一再惡意炒作此議題而傷害兩岸關係及雙方交流互動，結果必將適得其反，最終也將自食惡果。”聲明續稱，“中華民國是主權國家，台灣人民堅決拒斥中共的‘一中原則’及所謂的‘一國兩制台灣方案’。台灣不會因為對岸施壓恫嚇而妥協，政府也將注意情勢發展，採取必要的防衛及反製作為。”陸委會還呼籲對岸懸崖勒馬，“切勿因錯誤的政策而讓兩岸關係走向無法扭轉的不歸路”。

針對朱鳳蓮在記者會上強調，“一個中國”原則是台灣參與區域經濟合作的前提。對此，陸委會回應稱，“中華民國從來不是中華人民共和國的一部分，目前已經是世界貿易組織（WTO）、亞太經濟合作會議（APEC）等國際經貿組織成員，參與各項區域經濟整合，更是台灣的權利。”台方表示，“面對中國大陸無理打壓台灣的國際參與，總統蔡英文已說明，因應的方式不是屈從，更不是接受無理的條件，而是持續壯大自己，尋找突破之道。”