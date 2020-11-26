林郑月娥：没有意图透过施政报告竞逐连任

香港特首林郑月娥11月25日发表了《施政报告》。她在内容中以大量篇幅提及北京当局对香港的支持、以及多项意在融入内地、大湾区发展的措施。香港立法会议员田北辰随后形容，报告是林郑月娥争取连任的政纲。林郑本人则对此予以否认。

广告 继续浏览后续

林郑月娥在立法会施政报告答问会回应议员提问时称，没有意图透过发表今次施政报告竞逐连任。她表示，过去一年多，香港经历了前所未有的多重打击。当前急切要做的事是对特区的宪制秩序和政治体制正本清源。她续指，《香港国安法》的实施为恢复香港稳定带来显著效果。未来，特区将竭尽所能，有效防范、制止和惩治危害国家安全的行为和活动；也会加强宣传和教育，提高香港居民的国家安全观念和守法意识。

另据了解，林郑月娥星期四在立法会答问会的开场发言，点名多名议员并指当局已采纳他们的意见。田北辰随后发言指，希望自己今日提出建议后，特首下次到立法会时亦会提及他的名字，更称“我不会害你的，你应该都好想做，亦都对香港好”。林郑回应指，会将他的建议记录在案，下次会提及其名字。她笑言，对方称今份《施政报告》是为求连任，“已经害了我”，强调自己并无此意图。

此外，港府早前已要求今年 7 月 1 日或之后入职的公务员，必须按公务员事务局要求，宣誓拥护《基本法》等。港府公务员事务局局长聂德权当天亦指，经研究后现职公务员亦将要“一次过”进行签署声明或宣誓。他强调，不签署声明的公务员会令人怀疑不能接受这基本要求，“升迁一定有影响”。至于会否其终止合约，聂德权表示仍要咨询律政司意见。