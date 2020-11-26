林郑月娥：香港撕裂皆因中国事务

特首林郑月娥在最新一份《施政报告》中只字未提如何修补因为反对修订逃犯条例运动造成的社会撕裂，被形容是「撕裂2.0」的林郑月娥将撕裂归咎于与中国中央有关的事都会引起撕裂，包括基本法23条、国教、政改、修例等，与谁当特首无关，现在更是污命化大湾区，把她多提大湾区形容为「听中央话」，但这都是对「一国两制」的误解。

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林郑月娥今(26日)早先后出席电台联播和立法会大会，回应舆论对施政报告的质疑。不少致电的市民均质疑港府只是把香港放入粤广澳大湾区便算数，没有解决香港自身问题；相反，只余建制派立法会议员则一面倒支持施政报告，只是要求特首多作阐释或向港府多申索资源解决他们提出的问题。当中，身兼财务委员会主席的保险界议员陈健波甚至呼吁官员和议员与特首合作，以解决问题，因为立法会难得「回复正常」。

在三万多字的施政报告中，「大湾区」一词出现45次、「中央」二字出现43次、「一国两制」出现20次，但「港人治港」只出现了2次。辞职下月才生效的民主派议员，批评施政报告是「大湾区报告」，目中没有港人；而在今早的电台联播中，一名市民直斥港府津贴香港青年人北上就业的「大湾区青年就业计划」是不重视年轻人的表现，质疑有哪一个政府会「送走」社会最重要的资源和未来；另亦有年轻市民引述朋友经验指，因为中国内地的潜规则而蚀掉所有资金，并因两地法制不同而追究无门。林郑月娥回应时，否认「大湾区青年就业计划」是要把年轻人送往大湾区当「开荒牛」，只是帮助他们寻找更好前景，呼吁他们不要错失良机；至于法制不同，她只是奉劝市民入乡随俗，适应当地的法律。

对于报告只提大湾区措施，没触及修补撕裂和行政立法关系，主持联播的不同电台节目主持人亦有多番质疑，甚至质问她会否认同2017年的特首候选人曾俊华形容她是「撕裂2.0」，对此，林郑月娥撇清与自己的关系。她说，香港回归以来，每次涉及中央的事，都会引起撕裂，包括2003年《基本法》23条立法、2012年推行德育与国民教育、2014年政改风波，到去年的反修例风波都是，「无论边个系特首，(香港)都会出现两极化」。又如上任特首在施政报告较多提及北京倡议的「一带一路」，便污名化「一带一路」，现在只是变成污名化大湾区，指她多提大湾区是淘空和边缘化香港，是听命北京之举

她续称，这是因为部分人对「一国两制」理解不清楚，甚至在去年走至极端，认为香港可以独立、自决，并透过国际社会破坏香港和中央关系，这都是导致「撕裂」的部分原因。而施政报告已厘清「一国两制」的初心，明确宪制秩序，并定出法律框架，对改善关系充满信心。

对于香港政局导致移民潮再现，林郑月娥并未有应对之策，她表示，施政报告期望带希望给港人，但最终每个人在哪里安居、发展，是他的自由。她罕说，经历过去一年，部分人焦虑不安，可以理解，但香港过往亦曾出现移民潮，只要发展好了，部分人亦会回流。