国民党立委丢猪内脏杯葛 苏贞昌混乱中完成施政报告

台湾行政院长苏贞昌11月27日第13度赴立法院发表施政报告，国民党团祭出杯葛手段，蓝营立委泼洒猪内脏、清水，按汽笛喇叭干扰下上台。两边人员出现推搡，部分立委还发生扭打倒地情况。但在民进党立委强势护航下，苏贞昌得以上台并以215秒匆匆完成施政报告。

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据悉，台立法院第10届第2会期在9月18日开议后，苏贞昌已累计12度赴立法院会欲进行施政报告，均因国民党立委不满苏贞昌未对放宽莱猪进口道歉及回应相关诉求，杯葛议事而无法上台报告，而苏贞昌星期五是第13度赴立法院进行施政报告。

据中央社报导，为求议事顺利，民进党团25日傍晚就在议场前轮值；当地时间周五上午7时议场大门打开后，民进党立委迅速占据主席台，过程中虽一度推挤，但朝野立委都相当克制。立法院会议程从上午9时开始后，照议程应先进行国是论坛，让朝野立委抒发己见，但上午9时后，立法院长游锡堃没有现身，国是论坛也未开始。国民党立委便开始发声，批评民进党团剥夺国是论坛发言的权利，要求游锡堃现身主持国是论坛。

上午10时后，国民党团提出权宜问题，但游锡堃宣告不予处理，国民党立委集体抗议，吹起哨子、鸣汽笛，并高喊“违法院长”、“院长不中立”等口号。经表决后，国民党团提出的权宜问题不予处理。民进党团提出变更议程提案，改为仅有“确认上次会议议事录”，随后就进行施政报告及总质询。提案交付表决后，由于民进党立委具有人数优势，表决通过。

待议事人员宣读“确认上次会议议事录”后，国民党立委集体抗议，要阻止苏贞昌上台施政报告，并要求苏贞昌“先道歉，才上台”，朝野爆发推挤冲突。国民党立委也拿出准备好的猪皮与内脏，朝苏贞昌站的报告台丢掷。面对国民党立委杯葛，为求议事顺利，民进党防守路线兵分两路，一部分立委防堵主席台，让游锡堃顺利主持议事；另一部分立委则护送苏贞昌上台，并用隔板挡住国民党攻势。苏贞昌报告期间，双方立委爆发严重推挤，台湾基进立委陈柏惟与国民党立委郑天财的冲突尤为激烈，其他民进党立委见状后一度上前助阵，但国民党立委林为洲将陈柏惟架走，冲突暂告一段落。

事后，国民党主席江启臣晚间通过脸书表示，面对傲慢与无视民意的执政党，只有强烈杯葛表达抗议。他指出，8月28日蔡英文总统迳自宣布开放莱猪，不只背弃了过去会跟产业沟通、跟在野沟通，会和人民站在一起面对的承诺。他称，对于在野党与民意的要求更是置之不理，仗著完全执政与国会多数霸凌民意，面对傲慢、毫无诚信的政权，强烈的议事杯葛只是刚好而已。值得一提的是，对于国民党团丢猪皮与内脏的行为，台湾养猪协会还特意发表声明指出，做为台湾养猪产业的从业人员，看到这种画面觉得非常痛心。

该协会表示，台湾猪内脏乃至各式猪产品，都是台湾人饮食文化中非常重要的美食，并不是政治人物拿来乱丢践踏的政治工具，台湾农业文化强调敬天惜食，政治人物丢掷猪内脏杯葛议事的作风，给台湾社会做了一次最差的示范，也是对所有认真生产的养猪产业从业人员最大的侮辱。