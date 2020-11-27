林郑承认受美制裁无银行服务 改现金出粮 家中现金成堆

香港特首林郑月娥最新接受香港国际财经台（HKIBC）专访时被记者问到，她在遭美国政府制裁后是否有带来不便。林郑月娥透露指，因受美国制裁，要停用银行账户，港府用现金出粮给她，并称有成堆的现金在家。不过，她说因为维护国家安全而受制裁是荣幸。

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采访中，记者提问林郑月娥在遭受美国制裁后对其是否带来不便，林郑月娥回答说，“我跟你这么说，坐在你面前的是香港特首，而没有任何银行提供到服务给她。我每天都使用现金，买所有东西，我有成堆的现金在家，因为政府支薪给我是用现金，我没有银行账户”。

林郑月娥随后补充说，但不希望以此致使他人不选择投入公职，并称因为维护国家安全而受制裁是荣幸。另据《明报》报导，林郑月娥亦接受有线新闻访问，批评新一届区议会“吵吵闹闹”，并称不满意区议员侮辱她的同事，特别是警务人员，认为区议会偏离《基本法》对地区组织的功能。

林郑月娥指出，《港区国安法》第6条提到就任公职要宣誓拥护基本法，效忠特区，港府正研究什么人要受约制，并称如果基本政治问题都处理不好，谈普选便“好难稳妥”，会“出事”。