深圳警方：12港人案侦查完毕 移送检察院审查起诉

今年8月23日，12 名香港青年在潜逃台湾期间被广东海警截获，至今已在深圳扣押97天。深圳市盐田公安分局11月27日发出通报，指对 12 人涉嫌“组织他人偷越边境”、“偷越边境”案件完成侦查，依法移送盐田区人民检察院审查起诉。

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事发后，涉案港人家属连月请愿，但包括家属和由他们聘请的内地代理律师一直无法接触被捕12人。此前，不少前往盐田看守所试图探视的代理律师被告知，12港人已被委托“官派律师”。一些家属聘请的律师遭到压力劝退。家属早前去信盐田分局要求公开“官派律师”资料，亦被当局拒绝。这一事件经媒体报道后，得到了广泛的国际关注。美英等国外长也多次敦促中方给予12港人公平的法律程序待遇。

在国际压力和关注下，7名港人的家属于本月19日终于收到被押亲人的信件，主要内容均称生活不错、家人不用担心。但也有声音指出，信中存在可疑之处，包括内容大同小异、出现简体字等。另据苹果日报周五报导指，12港人中，廖子文的家属委托内地律师李国蓓，当天早上到深圳盐田看守所要求会面，但看守所警官告知，廖子文自己在看守所内已“自行委托”两名律师。

对此，李国蓓质疑，廖子文在案发时未满18岁，按法规他不能自行委托律师；加上他被羁押在看守所，为何有能力自行聘请内地的社会律师，而家属毫不知情。