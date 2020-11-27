黄之锋狱中受访：不期望会获公平审讯 入狱不会使民主运动停止

前香港众志秘书长黄之锋等 3 人，早前承认煽惑及组织未经批准集结罪，目前还押候判。正在狱中的黄之锋通过书面接受了德国《世界报》的专访。黄之锋表示，早已对香港司法制度失去信心，不期望会获公平审讯。他说，自己认罪是经过与律师商讨的结果，并指“与12000名受审的香港人和12名被关押在中国的香港人相比，对我的指控是轻的”。

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黄之锋在介绍自己目前在狱中的情况时说，“我被关在单独的牢房里，不能离开牢房，也不允许我和其他囚犯见面。我不允许在外面运动。”他指出，牢房中24小时亮着的灯光让他无法入睡，只有用口罩遮住眼睛才能睡着。他向《世界报》表示，自己被单独囚禁的原因，很有可能是因为狱方想避免他与其他民运人士接触。

黄之锋称，当前处境可能与他在6月向联合国人权事务高级专员办事处提交了一份关于监狱中虐待民运人士报告有关。他说，“从监狱管理部门的角度来说，没有理由对我好。”记者问他是否害怕被引渡到中国，他说不担心，并再次提到早前发生的12港人被押大陆事件。他认为这12人一定是受到了酷刑，才会作出信中的供词，包含指定的律师，以及他们如何对自己的行动感到后悔。

采访中，黄之锋谈到，“北京正越来越多地利用香港的法律制度对示威者和活动人士采取行动，并加强控制”。他指，香港各行各业的自由和权利都受到威胁，而“这种升级也在向世界蔓延”。他说，“北京已经成功地引起一种威慑效应，在德国也不例外。”他续指，许多大学、记者和企业，“每个人都在被迫遵守中国标准”。他认为香港当前的情势反映出一个更大的问题：“中国正在威胁世界的自由”。

法庭将于下月2日判刑，黄之锋表示，不期望刑期公正，感觉自己像内地的异见分子。他谈到，对香港的法律制度早就失去信心，因为“制度本身被当权者操纵时，不能依靠制度来保护你免受滥用权力的有害影响”。当记者问他会不会担心香港民主运动因为他被捕而失去动力，他回答说，“这个运动从一开始就没有领袖，我们自己组织起来，没有人给我们指示。”黄之锋说，“我想告诉全世界，香港的运动不会因为周庭、林朗彦和我入狱而停止。”