传媒告传媒：黎智英告《大公报》诽谤兼索偿

壹传媒创办人黎智英要求《大公报》撤回针对他的诽谤性图文不果后，前(26日)天入禀高等法院，要求法庭颁发禁令，禁止《大公报》再诽谤他，并要求对方赔偿和刊登道歉声明。黎智英表示，不希望有人以相关假消息藉香港国安法陷害他。

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根据入禀状，涉事的是《大公报》本年6月25日一篇标题为《乱港头目谋「着草」 路线曝光 收费100万》的文章及其他图文，内容诽谤原告黎智英，包括捏造黎计划弃保潜逃离港，损害其声誉，刊登前未有就文章内容向黎核实。入禀状指出，《大公报》发布涉案文章时，已是黎智英获得律政司就若干刑事案件批出保释14日后，保释事宜当时已不再是新闻。另外，黎指该报对他有敌意，经常以「汉奸」及「肥佬黎」等侮辱性及贬低其身分的绰号来称呼原告，故此入禀叫停有关诽谤行为。

本台翻查报道，当日《大公报》以整份头版报道入禀状提及的「调查报道」，而该篇头版头条报道未有点名黎智英，只是说有「乱港分子」打探潜逃路线，有「*仔」(即年轻人)问价。不过，配图则刊登黎智英等「嫌疑人」的照片。而真正提及黎智英名字的，是头版底部一篇题为《陌生年轻人「安全屋」踩线》的报道，当中指，「黎智英，已多次向法庭申请离港保释，不获批准，黎逃避刑责『着草』(按，即逃亡)之心昭然若揭」。

黎智英接受壹传媒的《苹果日报》访问时直指《大公报》乱讲和污蔑他，不能让该报继续诽谤他，否则执法部门随时会利用这些假信息作为指控他触犯香港国安法的「证据」去「搞」他，情况会更严重。另外，他亦怕谎言讲多了也会有人相信，影响其声誉。

原告于7月3日曾向《大公报》发律师信，要求对方撤回诽谤的文章、承诺不发布同类诽谤内容、刊登道歉声明和作出赔偿，首被告于同月22日回复，否认指控和拒绝原告的要求。据了解，原告兴讼对象之一的次被告 - 《大公报》总编辑贾西平，已于2017年退休，故此未对黎智英的要求作出响应，星岛集团旗下不同报章的专栏攻指黎智英「告错人」，而《苹果日报》的报道则指，根据电影、报刊及物品管理办事处资料，《大公报》自2009年将贾西平注册为编辑后，一直未有更改相关数据。