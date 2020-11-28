台立法院内猪肉横飞引国际关注 马英九：实在是无路可走

台湾行政院长苏贞昌11月27日第13度赴立法院发表施政报告，遭到国名党团多种杯葛手段阻挠，蓝营立委一度将猪内脏扔掷在会议厅内，朝野立委并发生推搡冲突。相关事件及视频则随后得到了美欧多国媒体报导和转发。台前总统马英九28日评论指，表现的确出乎很多人意料之外，也可体会党团的无奈，实在是无路可走，才用这样的方式表达。

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台立法院第10届第2会期在9月18日开议后，苏贞昌已累计12度赴立法院会欲进行施政报告，均因国民党立委不满苏贞昌未对放宽莱猪进口道歉及回应相关诉求，杯葛议事而无法上台报告，苏贞昌星期五是第13度赴立法院进行施政报告。尽管绿营对蓝营将采取的杯葛手段提前有所准备，但当苏贞昌准备上台发表施政报告时，蓝营立委拿出准备好的猪内脏等杂物向会场和台上进行泼洒，按汽笛喇叭干扰下上台。两边人员出现推搡，部分立委还发生扭打倒地情况。但在民进党立委强势护航下，苏贞昌得以上台并以215秒匆匆完成施政报告。

对此，马英九星期六在出席活动前受访时表示，国民党团过去一向都很温和，这次表现的确出乎很多人意料之外。他称，“深刻体会到党团的无奈，因为面对独裁、专制的政权，实在是无路可走，所以用这种方式表达”。另就国民党现任主席江启臣邀请蔡英文总统辩论未能成局，马英九还批评指，蔡英文已经很习惯双重标准了。他称，“蔡总统搞错了一点，说开放莱猪要送到立法院讨论，但问题是这件事是总统做的决定，不是立法院，对立法院负责的是行政院长，对人民负责的是总统”，并指当年他答应辩论，就是从这角度去考虑的。

另就此次双方阵营冲突的导火索，对于开放含莱克多巴胺美猪进口，台方将祭出赴美查厂、新增货号、逐批查验、清楚标示、严格稽查等5项机制，马英九说，这5项机制都不容易执行，应该要主动与美方协商，既然美国出口的猪肉有7成不含莱剂，为何不卖这些猪肉给台湾就好了。

值得一提的是，蓝营立委如此杯葛苏贞昌发表施政报告的行为在内部也引发了一些批评。国民党青年团长陈柏翰通过脸书表示，此举自砸国民党理性、专业招牌。对此，江启臣亦在脸书上回应指，“国民党已经和民众一起走上街头，执政者却丝毫未感羞愧，口说倾听民意，却继续强渡关山，没有谦卑倾听、只有完全傲慢，没有沟通说明、只有多数霸凌，如果不强烈杯葛抗议，就是纵容独裁的开始。”