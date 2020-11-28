居中国港人投票可能胎死腹中 评论称北京忧落实会民主播种中国 DQ议员更简便

港府一度急推让居住中国内地港人投票选举议员的计划，明显放慢，不再提声及明年的立法会选举落实，政制及内地事务局长曾国卫更表明，港府对内地投票持开放态度，「没有说一定做或唔做」。政界和学者估计，港府「急剎车」可能是北京忧虑港人的自由公开选举会在内地播下民主种子，带来政治风险，而现时随意褫夺议员资格(俗称DQ)更方便，毋须冒险开放内地港人投票。

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香港建制派面临原订9月进行的立法会选举时，曾力促容许居内地港人投票，以增加胜算，特首林郑月娥上月仍表示，让内地港人投票是「社会要求」，而早已印制的《施政报告》附篇亦提及，研究在内地设投票、点票站，以方便选民在明年立法会换届选举投票。但亲建制网媒《香港01》在施政报告发表前一星期，突然刊登不时反映中联办意见的撰写员文章，指港府内部对「境外投票」突然「收油」慢驶，主因是北京正在「拿捏得失」，忧虑开放让港人在内地投票可能播下直选的「民主种子」政治后果难料；而另一方面亦未必真的有利建制派选情。文章更直指，若施政报告没有就安排作实质性宣布，「计划『胎死腹中』的机会极大」。

政制及内地事务局长曾国卫昨(27日)天在施政报告记者会上谈到境外投票问题时表示，政府仍需就此详加考虑，「我们采取开放的态度，没有说一定做或唔做，亦不会在未曾确保工作能做得好之前推行」，他其后举出要考虑的问题，多是民主派人士之前提出的技术问题，包括预先登记安排、如何有效运送选票及票箱、投票及点票安排、违法的执法工作等，强调现时没有具体时间表，亦否认港府「褪軚」，他强调，最重要是选举须在符合公平公正和诚实等大原则下进行。

至于建制派建议的其他选举安排，包括增设「关爱队」供有需要者投票、电子派票等，曾国卫表示，成熟一项做一项，而举例时则大谈「关爱队」，声称香港作为关爱社会，有需要提供「关爱安排」，指不同国家及地区亦有专长者、孕妇优先投票的安排。

中文大学政治与行政学系副教授马岳认为，政府改变想法，除了因为容许中国内地居民投票会引入选举活动，从而可能影响内地的政治气氛之外，亦因为港府可随意用人大常委会的决定来褫夺议员资格，根本毋须冒险开放让内地港人投票。他预期，根据曾卫国的说法，香港在未来一段时间都不会落实境外投票。

民主党议员林卓廷亦指出，容许内地港人投票的技术和法例限制一直都存在，现在拿来说事，是因为当局亦忧虑，开放投票会衍生很大的政治风险，不化算，故此急转弯。

另外，鼓吹港府开放内地港人投票的建制派议员麦美娟，对港府的新态度表示遗憾，但亦理解，期望港府尽快解决技术问题。