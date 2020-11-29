《人民日報》代港府反駁施政報告批評 囑港進行司法和教育改革

香港最新一份施政報告被民主派人士批評為面向大灣區、聽命北京中央的政府報告，中國官方媒體事後引述建制派人士的說法，指報告獲港人盛讚，而《人民日報》的認證微博評論今(29日)早更發表評論，反駁批評聲音是要製造政治區隔，質疑批評者的用心；並同時指出，香港須進行司法和教育改革，清除積弊，才可解決深層次的經濟社會矛盾。

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《人民日報》的「人民銳評」，今早發表題為《以改革的勇氣清除積弊，香港才能重新出發》 的評論，在頭小時已獲得超過16萬次的瀏覽量，中國不少媒體亦全文轉發。

「銳評」首先讚揚施政報告已針對香港反修例運動的「黑暴」和受疫情衝擊的「難點」、「痛點」提出二百項措施，性地香港解決問指行政長官林鄭月娥發表《施政報告》，「務求在政治上正本清源，經濟上多元並進，民生上着力改善」，為香港重新出發注入信心和力量。

對於香港有評論指，香港入股珠海機場是「錢送中」，而資助港青是「人送中」，「銳評」反駁是抹黑和污衊，指前者可鞏固香港國際航空樞紐地位，後者是解決香港年輕人失業率高企的問題，質疑批評者眼中，「製造政治區隔、實現自己的政治圖謀最重要」，炮製「荒唐言論」阻止年輕人開拓更廣闊的夢想空間，「是何居心？」

評論呼籲香港減少人為製造的對立和內耗，聚焦發展，而解決好當務之急的民生問題的同時，亦要布局長遠，逐步解決制約長遠發展的瓶頸問題。「近些日子以來，香港社會圍繞司法改革、教育改革等問題出現了熱烈討論，『是時候改革了』的聲音日益響亮。以改革的勇氣破解難題、清除積弊，香港才能真正迎來解決深層次經濟社會矛盾的希望。」

評論總結，中港深度融合，香港絕無脫離中國而單獨存在與發展之可能，呼籲香港利用「近水樓台先得月」的優勢，更好融入中國發展大局，若此，便不愁「東方之珠」光彩不再。

林鄭月娥：通識科從第一天已有問題教協稱令人心寒

過往實行行政、立法、司法三權分立的香港，自立法會民主派力量被人大常委會的決定破壞後，立法制衡力量大削；司法獨立面對的壓力日漸加大，建制派對司法界的批評聲音日大，以致過往毋須為司法原則發聲的首席大法官馬道立亦兩度發聲明辯護。

教育方面，弱化培養批判思想的通識教育科和接受國情亦已在教育界和社會引起爭議，行政長官林鄭月娥昨天出席不同電台節目時表示，通識教育科「第一天已出現問題」，又指通識科當中的「批判性思考」被異化，變成「每件事都反對才算批判性」，她強調，明辨慎思的基礎是客觀的知識和歷史背景，認為通識科過多討論時事，容易受某一種指導意見影響，包括外媒針對香港的偏頗報道。

香港教育專業人員協會反駁林鄭月娥的說法，指課程框架穩固，港府卻一再推翻通識科的立科宗旨，漠視學習新近發展議題的彈性；又批評是次改革通識科沒有諮詢教育界意見，但當局一直堅持自己「專業領航」，說法「令人心寒」。