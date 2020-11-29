《人民日报》代港府反驳施政报告批评 嘱港进行司法和教育改革

香港最新一份施政报告被民主派人士批评为面向大湾区、听命北京中央的政府报告，中国官方媒体事后引述建制派人士的说法，指报告获港人盛赞，而《人民日报》的认证微博评论今(29日)早更发表评论，反驳批评声音是要制造政治区隔，质疑批评者的用心；并同时指出，香港须进行司法和教育改革，清除积弊，才可解决深层次的经济社会矛盾。

广告 继续浏览后续

《人民日报》的「人民锐评」，今早发表题为《以改革的勇气清除积弊，香港才能重新出发》 的评论，在头小时已获得超过16万次的浏览量，中国不少媒体亦全文转发。

「锐评」首先赞扬施政报告已针对香港反修例运动的「黑暴」和受疫情冲击的「难点」、「痛点」提出二百项措施，性地香港解决问指行政长官林郑月娥发表《施政报告》，「务求在政治上正本清源，经济上多元并进，民生上着力改善」，为香港重新出发注入信心和力量。

对于香港有评论指，香港入股珠海机场是「钱送中」，而资助港青是「人送中」，「锐评」反驳是抹黑和污蔑，指前者可巩固香港国际航空枢纽地位，后者是解决香港年轻人失业率高企的问题，质疑批评者眼中，「制造政治区隔、实现自己的政治图谋最重要」，炮制「荒唐言论」阻止年轻人开拓更广阔的梦想空间，「是何居心？」

评论呼吁香港减少人为制造的对立和内耗，聚焦发展，而解决好当务之急的民生问题的同时，亦要布局长远，逐步解决制约长远发展的瓶颈问题。「近些日子以来，香港社会围绕司法改革、教育改革等问题出现了热烈讨论，『是时候改革了』的声音日益响亮。以改革的勇气破解难题、清除积弊，香港才能真正迎来解决深层次经济社会矛盾的希望。」

评论总结，中港深度融合，香港绝无脱离中国而单独存在与发展之可能，呼吁香港利用「近水楼台先得月」的优势，更好融入中国发展大局，若此，便不愁「东方之珠」光彩不再。

林郑月娥：通识科从第一天已有问题教协称令人心寒

过往实行行政、立法、司法三权分立的香港，自立法会民主派力量被人大常委会的决定破坏后，立法制衡力量大削；司法独立面对的压力日渐加大，建制派对司法界的批评声音日大，以致过往毋须为司法原则发声的首席大法官马道立亦两度发声明辩护。

教育方面，弱化培养批判思想的通识教育科和接受国情亦已在教育界和社会引起争议，行政长官林郑月娥昨天出席不同电台节目时表示，通识教育科「第一天已出现问题」，又指通识科当中的「批判性思考」被异化，变成「每件事都反对才算批判性」，她强调，明辨慎思的基础是客观的知识和历史背景，认为通识科过多讨论时事，容易受某一种指导意见影响，包括外媒针对香港的偏颇报道。

香港教育专业人员协会反驳林郑月娥的说法，指课程框架稳固，港府却一再推翻通识科的立科宗旨，漠视学习新近发展议题的弹性；又批评是次改革通识科没有咨询教育界意见，但当局一直坚持自己「专业领航」，说法「令人心寒」。