台国防部澄清：明年无规划新增52亿美元对美军购

美国在台协会（ＡＩＴ）处长郦英杰（William Brent Christensen）11月28日出席活动时说，今年美对台计划中的军售额总计高达118亿美元，是台湾史上单年最高的年度防务采购，展望明年，已知会美国国会同意约52亿美元的军售，未来也有更多尚待国会同意。对此，台湾国防部29日澄清指，明年并无规划新增对美提出52亿美元的重大军购项目。

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郦英杰星期六出席了中华民国国际关系协会研讨会，以“变动世界局势下的美台伙伴关系”为题发表演说。他在演讲中再度称赞台湾对抗新冠肺炎疫情的防疫成果，称台湾向世界展现民主价值应用在公卫措施时有最佳效果。他也再度感谢台湾慷概捐赠口罩给美国。郦英杰称，疫情让各界无法忽视国际组织的运作受政治操弄，以及在关键物资取得上依赖单一供应源的危险性。在美国与其他理念相近伙伴共同努力下，今年支持台湾参与世界卫生大会的国际声量前所未见强大。他指，中国及其他集权国家戮力推广、诸如民主体制因应危机的能力不足等论述，如今不仅被证实站不住脚论述，台湾更是这类论述的鲜明对比。

郦英杰说，过去50年，各国逐步建立共识及规范，以期所有经济体都能自由追求最高生活标准。不过，部分经济体常滥用自身影响力破坏相关规范，并采取掠夺式经济行为；为此，个别经济体因应此情况的最佳方式或许是“贸易多元化”，而美国和台湾正分别致力于重组供应链，并进行相关合作。他提出，许多企业益发意识到，将未来押在中国的危险性，这类国家可出于政治目的将供应链当筹码，而掠夺式的经济和投资行为威胁个人与集体繁荣。此外，AIT今年8月在官网公布美国政府1982年“八一七公报”及对台“六项保证”。郦英杰重申，这些都是美国政府的政策指导文件，而履行“台湾关系法”所示义务在美国长久以来是两大党共识，这个趋势未来仍将持续。

郦英杰说，美国对台湾的安全承诺不仅基于文字。台湾今年计划中的对美军购总计118亿美元，是台湾史上单年最高金额纪录。展望2021年，美国国会已同意金额约52亿美元的军售，还有更多尚待国会同意。他说，这些军购都很重要，将协助台湾发展不对称战力；一旦完成，台湾历来对美军购总金额将超过700亿美元。除了军事相关的传统安全威胁，郦英杰也提及通讯技术运用、影响力作战等非传统安全议题。他谈到，台湾是美国国务院4月以来在全球倡议的“5G清洁网路”的一员，这有助美台互信及合作。郦英杰最后说，中国的行动路径与美国、台湾及全球民主社群截然不同：拒绝透明化、压制个人自由、经济发展模式仰赖掠夺。他称，不意外地，此行为模式已促使许多国家重新评估与中方的关系。

针对郦英杰演讲中提到的台湾明年对美军购计划的问题，台湾国防部29日发布新闻稿表示，美国今年就MK-48重型鱼雷等7项对台军售案、共约55亿美元进行知会国会。美国是依“台湾关系法”及“六项保证”供售防卫性武器，有助强化整体防卫战力，确保台海及印太区域的和平与稳定，国防部表示感谢。中央社引述声明指，台国防部称，今年台湾对美重大军购案，仍有2项待知会国会程序，将会在美正式进行知会国会时向民众说明。但台国防部也强调，明年并无规划新增对美提出52亿美元的重大军购项目。

台国防部表示，武器装备筹获是以国防自主为优先，如无法短期获得，则采军购方式。国军所有对外军事采购预算，均依个案进度，分年编列适足预算，经立法院审议通过后，依核定预算执行相关作业，如期、如质、如预算获得武器装备。