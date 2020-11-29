张建宗：加强港人国安教育势在必行 将办中小学国安活动

香港政务司司长张建宗11月29日就特首林郑月娥发表的《施政报告》发表网志。他在文中指出，国家安全教育对于全面保障国家安全和香港繁荣稳定发挥重要作用，特区政府在香港加强国家安全教育势在必行。

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张建宗在文中主要称赞国安教育、大湾区建设、“明日大屿愿景”和社区检测方针，形容报告全面、丰富、务实和进取，是“具有前瞻性和开创性的施政蓝图”。特别在教育问题方面，张建宗称，国安教育对全面保障国家安全和香港繁荣稳定发挥重要作用，政府加强港人国家安全教育势在必行。他在文章中20 次提及“国家”，4 次强调中央支持港府。他表示，大湾区建设是国家进一步改革开放的重大发展战略，亦是香港在疫情后恢复经济动力的重点方向，香港积极融入国家发展大局，以大湾区发展为切入点，锐意成为国内大循环的“参与者”和国际循环的“促成者”。

张建宗指，港府将会利用下周五（4日）“宪法日”和“国家安全教育日”进行更具规模的公众教育工作，将于“宪法日”举办座谈会，邀请法律专家及学者等，与市民分享国家安全的重要性。他还称，港府教育局也会透过活动让中小学生认识国家发展、《宪法》和 《基本法》、“一国两制”的实践、国家安全的重要性及尊重和维护国旗和国歌，以培养学生的正面价值观，以及加强他们对国家的向心力、认同感和归属感。

此外，林郑月娥在出席无线新闻《讲清讲楚》节目采访时谈及高中通识教育科改革。她强调这是香港内部事务，“与中央无关，亦非受中央命令要改通识科”。她称，推出通识科后争议不断，认为可讨论时事但要有基础，举例称“违法达义”可讨论，议题上要有何谓法治、法治精神、是否需重视守法等基础。此前，港府教育局长杨润雄表示，内地考察会列入课程；被问到于反修例运动被捕的学生返回内地会否有后果，林郑月娥说，到内地考察是协助学生更掌握国家发展，理解《宪法》、《基本法》，“肯定不是用来找出曾反对政府的同学，我们的宗旨一定是保护我们的学生，不会发生你刚才讲的事”，又称如学生被通缉，相信亦难进入内地。

另被问到教师是否需要宣誓，林郑月娥称目前有两种看法，第一是在公营机构为政府做事，资助学校、福利团体等便属此类别；第二是行使政府赋权机构。她表示，初步认为如与政府关系只是服务提供者，或不应涵盖在内，“否则会很阔，数以百万计”。值得一提的是，林郑在发表《施政报告》中，提及可以警司警诫或签保守行为处理反修例运动被捕的未成年人，她则在采访中形容保安局长李家超、警务处长邓炳强，两人“硬朗大男人，心都很软”。她称，借协助学生、给予机会改过自新，故最好方法是不留案底，但被捕人要承认犯错，否则无基础提供安排。