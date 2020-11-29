林郑月娥：自己任内对香港的建设多于破坏

香港特首林郑月娥11月25日发表了任内第四份《施政报告》。她在29日接受无线新闻《讲清讲楚》节目采访时表示，外界对新一份《施政报告》“反应一般”，没特别措施成为被攻击的地方，属“平稳落地”。她声称，自己对香港的建设多于破坏。

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节目中，当被问到现届港府是否将所有深层次矛盾“摆上台面”，林郑认为现届政府的建设性更高，有值得香港社会处理的问题就不应迴避，强调在政府工作40年，一直抱这个的态度，看到困难就尽最大努力解决。对于是否认为自己对香港的建设多于破坏，林郑称自己是基于此信念，才可以继续做特首。她说，“如果我每一日做行政长官是破坏一个我深爱的地方，我不会继续做到。”

林郑月娥称，由《基本法》第23条、国民教育争议、占领行动及反修例风波，追本溯源都离不开社会对“一国两制”的理解不足。她续指，即使疫情持续，政府亦有举办多场有关宪法和《基本法》的座谈会。对于外界提出“司法改革”，林郑称政府每个机关都不完美，故需要进行完善的工作，如立法机关，有议员建议修改《议事规则》防止被滥用的情况等。

另被问到是否有法官对“一国两制”不认识，林郑称“不会这样说”。她表示，不认同有说法认为部分法官审案时将个人利益凌驾公共利益。她强调，法官要宣誓表明会根据法例和证据判案，并不是单纯以爱国角度进行审判，希望社会不要因为个别法官在判辞中的某些字眼，产生不好的观感。

此前，英国外交大臣拉布（Dominic Raab）12日针对香港立法会4名民主派议员被中国全国人大常委会取消资格后，引发的民主派议员总辞事件发表声明。他强调，北京实施新规则取消民选议员的资格，明确违反了具有法律约束力的《中英联合声明》。欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell）也通过声明说，“北京作出的这个新的任性的决定进一步破坏了香港的自治。”声明指，“（北京）采取的这些步骤对香港政治多元化和意见发表自由构成了又一严重打击。”

此外，美国特朗普总统的国家安全顾问罗伯特·奥布莱恩（Robert O’Brien）则指在声明中写道，“‘一国两制’现在只是中共在香港扩大一党专政的一块遮羞布。美国将继续利用《香港人权与民主法》、《香港自治法》和《关于香港正常化的行政命令》所赋予的一切权力，确认并制裁那些对扑灭香港自由负有责任者。”