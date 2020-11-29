港府调查：境外公司驻港数目十年来首跌 英美公司跌幅最大 4%公司有意撤资

港府数字显示，境外母公司的驻港公司数目今年只有9025间，比去年略少15间，跌幅轻微，但却是十年来首次下跌；若撇除中资公司大举进驻，外资在港机构一年内大减202间，跌幅增至2.7%。另有4%的境外公司表示有意在未来三年从香港撤资，较去年增加一个百分点。而境外公司的雇用人数亦大减至48.3万人，是至少近五年来首次下跌，跌幅达2%。不过，商务及经济发展局局长邱腾华以「相若」形容有关变化，并指曾经表达忧虑的美欧公司，大部分目前仍留在香港。

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港府统计处在本年6月1日至9月中以自填问卷方式就海外公司的驻港公司情况展开调查，即有关数据已反映了去年反对修订逃犯条例运动、武汉肺炎疫情以及北京为香港制订国安法对香港商业环境的影响。

根据调查报告，响应的境外母公司的驻港公司总数降至9025间，按年跌幅为0.1%，是2010年连升十年以来首度下跌。当中，以香港为地区总部的公司总数亦至少是近五年来首次下跌，按年减少37间，跌幅达2.4%。

若按地区划分，外资撤走以及中资进驻的趋势十分明显，来自中国内地的驻港公司总数升至1986间，较去年增加187间，升幅为10.3%，成为在港最多驻港机构的来源地，其在过往数年的增幅填补了外资公司数目的减少，以致境外公司到今年才出现总数减少。境外在港公司总数排第二的是日本，有1398间，按年减少15间；而美国则大减61间至至1283间，减幅是4.5%；排第四的英国减幅最大，有48撤走，令总数降至665间，减幅为6.7%。

另外，调查亦访问了公司未来三年在港的发展计划，维持不变的公司占总数56%，较去年升四个百分点；有意扩充香港业务的公司只有15%，较比去年急降八个百分点；另有4%表明有意部分或全部撤出香港，按年增一个百分点。

商务及经济发展局局长邱腾华出席电台节目时表示，近期虽有不少人担忧在港的外国企业数目会否大幅减少，但最新数据反映只有轻微下跌，海外在港的初创企业更不减反增。他更透露，去年底至今年初，不少欧美公司均忧虑香港社会动荡和疫情影响销售量，但这些公司现时大部分仍然继续留在香港，只是会调整经营策略。被问及不少国家就《港区国安法》实施表达关注和忧虑，他强调，国安法有其需要，并反问如果没有安稳的宪法和法治社会，外资亦会受损。

中文大学经济学系副教授庄太量指出，全球经济动力受损，令不少外资或要把资本调回本国而放弃驻港公司，而去年的反修例冲突，亦可能削弱了部分外资的信心，最终决定搬离或结束香港据点。但他认为，不少外资均希望加大对华投资和发展中国内地市场，料地缘政治问题不会导致香港大量撤资。